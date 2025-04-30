報稅季來臨！台新 Richart 繳稅最高可領6500元優惠

隨著年度繳稅季節即將來臨，資金需求驟增已成為許多民眾的共同挑戰。台新銀行Richart貼近客戶需求，推出繳稅季信貸優惠專案，協助納稅人輕鬆減壓，完成任務並有機會獲得最高價值6500元回饋。

台新銀行指出，每年繳稅期間，客戶對於信貸的申請需求明顯成長。Richart此次推出雙重超殺信貸優惠：第一、符合特定條件可享最低年利率2.1%起、手續費0元起優惠；第二、參加指定專案撥款達指定金額，可獲得最高6,000台新Point、同時申辦Richart帳戶完成任務還有機會享額外加碼500元用戶禮，總計最高可享總價值6500元的好康。

在申請流程上，Richart更以數位便捷為訴求，符合條件者無需上傳財力證明，最快3分鐘即可完成信貸申請，大幅提升申請效率。即日起，只要於Richart信貸申請流程輸入專屬代碼「2025TAX」，並於6月30日前撥款達100萬元（含），即可享有最高6,000點台新Point限量回饋；新申辦Richart數位帳戶並輸入專屬代碼「2025TAX」，開戶成功且完成首次登入Richart App，成功撥款達10萬元(含)，再加碼500元用戶禮。