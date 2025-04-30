限空令何時解除？彭金隆：參考二大指標

台股已回2萬點以上，限空是否仍要執行？金管會主委彭金隆今天答覆立委吳秉叡質詢時指出，由於很多狀況仍是高度不確定，很多事可預測度低，要更長時間來觀察，尤其是接下來關稅談判的結果，和很多經濟參數的改變，將為二大重點，因此儘管最近台灣資本市場隨國際消息平穩，但金管會仍將持續限空令，之後仍要滾動觀察再調整。

立委賴士葆詢問彭金隆是否贊成國安基金擴大規模，他指出，國安基金過去8次進場護盤，都用很少的錢，但現在重點在於心理作用，比實質護盤更加重要，彭金隆在答詢時也表示，現在的市場規模已遠超過國安基金成立之初的市場規模，因此基於安定市場信心的角度，支持國安基金擴大規模。

賴士葆指出，壽險業在股匯債三殺之下，淨值跌了2000多億，對此彭金隆則指出，台灣保險公司持有公司債較多，其實持有美國政府公債反而不高，他也表示，資產和負債在2026年會重分類，這時就能同步就波動來評價，才吻合整個資產負債管理精神，此外利率也是很重要的因素。

被詢問金管會是否有對壽險業進行壓力測試？彭金隆指出，金管會已有對業者作「情境分析」，銀行局長童政彰亦回應，在川普上台之後，銀行業的壓力測試所設定的參數已有改變，會在今年7、8月出爐。