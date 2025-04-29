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匯銀人士：川普2.0與1.0情況不同 台幣升值有難度

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
匯銀人士說，台灣科技供應鏈被迫前往美國投資，現實上就有美元需求，因此台幣匯率很難升值，反而是貶值的力量偏大一些。（中央社）
匯銀人士說，台灣科技供應鏈被迫前往美國投資，現實上就有美元需求，因此台幣匯率很難升值，反而是貶值的力量偏大一些。（中央社）

行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時表示，政府已有心理準備，未來匯率是一大挑戰。不過，匯銀人士說，台灣科技供應鏈被迫前往美國投資，現實上就有美元需求，因此台幣匯率很難升值，反而是貶值的力量偏大一些。

匯銀人士指出，若按照卓揆的說法，台幣匯率明天直接飆升，但央行總裁楊金龍卻再三強調美國並未要求台幣升值，就實際狀況分析，台幣要升值的前提是有資金匯入，如果資金匯入讓台幣升值，對台股是好消息，央行不可能不看市場而自行拉升台幣匯價，如此對股市沒有好處，也會害慘非高科技產業的出口商。

美國對等關稅的受害者是商品外銷美國的出口商，匯銀表示，若是高科技產業的出口商，產品具競爭優勢，對於匯率變動的承受能力較高，若是傳產的出口商，匯率一旦大幅升值，將面臨高關稅的成本壓力及匯率風險，等於是疊加衝擊。

比較川普1.0與2.0，美國都希望弱勢美元，但相對應的環境狀況大不相同。匯銀人士指出，川普1.0是鎖定中國大陸提高關稅，促使台灣廠商資金撤回台灣，因資金匯入，台幣匯率大幅升值，來到27元兌1美元價位。

不過，這次川普2.0不能把27元的匯價拿來當作參考指標，匯銀分析，川普1.0是搭配企業海外資金回流，所以台幣升值，但這次美國擺明了希望台灣到美國投資，企業赴美投資自然有美元需求，出口商手上握有美元，可以直接投資美國，因此換回台幣的需求大減，若投資金額龐大的，也不排除把台幣換成美元匯出，導致賣美元需求減少，買美元需求增加，此種情況下，台幣升值的難度相當高。

台幣匯率 美國

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