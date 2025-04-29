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壽險業淨值 3月驟跌逾2千億…近11個月低點

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會統計，壽險業淨值三月底驟降至兩兆四一七二億元的近十一個月低點，單月大減二二二八億元，月減額是近兩年半來最大。圖／聯合報資料照片
金管會統計，壽險業淨值三月底驟降至兩兆四一七二億元的近十一個月低點，單月大減二二二八億元，月減額是近兩年半來最大。圖／聯合報資料照片

壽險淨值大縮水。金管會統計，壽險業淨值三月底驟降至兩兆四一七二億元的近十一個月低點，單月大減二二二八億元，月減額是近兩年半來最大，幾乎直逼前波二○二二年壽險淨值危機的慘況。金融圈示警，四月全球股債匯市三大皆空，壽險淨值恐再惡化。

壽險業淨值大跳水，對目前資本適足率（ＲＢＣ）在百分之兩百、淨值比在百分之三法定邊緣，甚至不足者，今年恐再度面臨龐大的增資壓力，更考驗大股東對轉投資壽險業的增資能力，其次，壽險型金控恐將受旗下子壽險拖累，也壓抑未來配息空間。

法人說，四月台、美股續跌，美國三十年公債殖利率走揚到百分之四點七四，ＢＢＢ等級公司債殖利率也走揚到百分之五點七，加上台幣對美元暴升近百分之三，股債匯市三空，都將重擊壽險業四月淨值及獲利。

公債殖利率 美國

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