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央行透露沒有海湖莊園協議 楊金龍：美未要求台幣升值

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片

美國市場盛傳「海湖莊園協議」，中央銀行總裁楊金龍昨（29）日表示，台灣央行與美國財政部溝通順暢，就他了解，「美國目前沒有這項議題。」立委關注美國是否要求新台幣升值，楊金龍數度回應「沒有這回事。」

行政院長卓榮泰昨日率領部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委許宇甄質詢指出，央行有很高收入比率來自美債利息，外傳美國可能提出海湖莊園協議，要求盟友將美債換成零息債券且不得轉讓，若美國要求台灣將所持有美債轉為零息債券，央行會如何因應？

楊金龍對此回應，這是一個假設性問題，我國央行都有在與美國財政部溝通，「據我們現在了解，美國財政部沒有這樣一個議題。」

楊金龍指出，美國現今關稅議題，不僅將自己國家的金融市場、甚至全球金融市場秩序都打亂，如果立委所提美債轉為零息債券議題又出來，相信美國會評估一下成本與效益。他重申，央行與美國財政部溝通順暢，就其了解，美國目前沒有這個議題。

許宇甄追問，假設債券到期的話，央行是否有因應對策？楊金龍回應，一旦我國握有的債券到期，會有兩個做法，首先是繼續持有，第二，是轉移到其他的標的。他認為有很多選項，不是只有美債，包括歐洲等，到時候央行會做決定，本來就有多元投資計劃。

另外許宇甄也問，美國是否希望新台幣升值，楊金龍對此數次表示「沒有這回事、絕對沒有」，他回應，高關稅談判與匯率談判是分開的，就目前所知，像是美國跟日本談判也沒有要日圓升值。

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