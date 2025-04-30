政院：匯率是重大挑戰

美國總統川普上任後對全球發動關稅戰，外界擔憂關稅戰恐升級為貨幣戰，行政院長卓榮泰昨（29）日表示，新台幣長期呈現穩定狀態，但政府有做好心理準備，未來匯率、股匯市調整都是必須面對的重大挑戰。

卓榮泰昨日赴立法院施政報告並備詢，多位立委關注美國關稅戰衝擊。被問及政府對匯率衝擊產業有無兵推，卓榮泰表示，央行對於台灣匯率都有各方面的研判，只是現在政府並未告訴國人「最不好的狀況」出現時會怎麼樣，因為還不到那個時候。

國民黨立委牛煦庭質詢指出，台灣面對美國對等關稅衝擊，產業擔憂的危機不只有高關稅，過去廣場協議要求日圓及德國馬克大幅升值，衝擊當時日本、德國製造業，若川普想複製廣場協議模式，台幣是否有大幅升值壓力？

卓榮泰對此回應，雖然新台幣長期是呈現穩定狀態，但政府已有心理準備，未來的匯率應該也是一個重大挑戰，如如同立委所言，包含股匯市調整，都是必須面臨的重大挑戰。

牛煦庭追問，政府是否兵推台幣升值對產業衝擊？卓榮泰說，央行長期掌握匯率，有各方面研判，只是現在沒有告訴國人最不好的狀況會是怎樣，因為還不到那個時間。