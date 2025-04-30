買匯拋匯力道放大…新台幣匯率升值2.36角 32.229元作收

新台幣匯率昨（29）日價量俱揚，因美元指數弱勢，新台幣終場以32.229元作收，強勁升值2.36角，為五個多月來的高點，總成交量達20.12億美元。

匯銀人士指出，受到月底實質需求，市場波動幅度擴大、以及外資買匯和央行微調等因素，台北外匯市場再現巨量。

由於新台幣匯價昨日連續升破32.4及32.3元關卡，今天有機會進一步挑戰32.1和32元整數關卡。匯銀研判，央行在32.1元應該會守一下，否則升值太快將衝擊出口商。

美元指數昨日一度貶破99大關，最低觸及98.97，使得非美貨幣同步走升。新台幣最高匯價來到32.204元，升值達2.61角，展現強勁走勢。

匯銀表示，受到月底實質需求，進出口商買匯和拋匯力道放大，而外資昨天買匯也相當明顯，央行看到匯價波動擴大至2角以上，進場調節。在上述因素推波助瀾下，二大外匯經紀公司成交量突破20億美元。

央行統計，新台幣昨天升值0.73%，主要亞幣中，日圓升值0.87%、韓元升值0.77%；星元升值0.62%、人民幣升值0.53%。

匯銀分析，受美國財政壓力、美中貿易前景不明及市場避險情緒升溫影響，美元走弱格局短期內可能持續，進一步支撐非美貨幣及新興市場貨幣走勢。

匯銀人士表示，市場對美元的拋售壓力，主要來自於美國財政部上修聯邦借款預估。美國財政部近日公告，將第2季聯邦借款預估由原先的1,230億美元大幅調升至5,140億美元，原因包括現金儲備水位低於原先預期（實際為4,060億美元，遠低於預估的8,500億美元），以及債務上限問題遲未解決。美國財政部也預期第3季借款金額將達5,540億美元。