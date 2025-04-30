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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

金控雙雄籌資 都有計畫

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，國內兩大金控國泰金（2882）與富邦金（2881）旗下富邦人壽昨（29）日分別召開董事會，通過重要資本籌措計畫，後續動態備受矚目。

國泰金擬以不超過15億股，辦理大規模現金增資，富邦金旗下富邦人壽則將發行高達600億元的累積次順位公司債，展現雙雄因應市場挑戰、靈活布局資本決心。

國泰金指出，為提升資本適足率與財務彈性，將提請股東會授權董事會，依公司章程與法令規定，在適當時機辦理現增。此次增資方式預計包括國內發行普通股、特別股，或搭配發行海外存託憑證（GDR），以靈活籌資、優化資本結構。

依據公告，增資規模將以不超過15億股為原則，涵蓋普通股、特別股及GDR所表彰之普通股，實際發行金額依每股發行價格決定。

國泰金表示，未來若遇主管機關指示修正，或因營運策略與市場環境需調整，亦將授權董事會或董事長全權處理。公司強調，此次增資有助於支應業務擴張、提升財務韌性，並穩健強化整體體質，以面對全球市場日益複雜的挑戰。

另一方面，富邦金旗下富邦人壽同日也通過發行總額最高600億元之10年以上期次順位公司債計畫，作為資本結構強化工具。而富邦金旗下富邦綜合保代，昨日也公告董事長莊子明退休，將由富邦集團董事長蔡明忠的長子、富邦綜合保代董事蔡承道暫代董事長，直到重新選任為止。

國泰金 增資 富邦金

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