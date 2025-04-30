國泰金配息3.5元 三年新高…現金殖利率6.2%

國泰金控（2882）昨（29）日公布2024年股利政策，每股預計配發3.5元現金股利，創下近三年來新高紀錄，回到2021年的最高水準。以昨日收盤價55.7元計算，現金殖利率高達6.2%，不僅刷新國泰金自身近年紀錄，也在已公布股利政策的12家金控中拔得頭籌，奪下現金殖利率冠軍。

國泰金近年股利發放皆採現金股利形式，顯示穩健財務體質與優異獲利表現。回顧過去五年，國泰金2020年配發每股2.5元現金股利，2021年為3.5元，是歷史高點，2022年則因受景氣波動與金融市場劇烈震盪影響，僅配發0.9元，為近五年最低；2023年則恢復至2元水準。2024年一舉回升至3.5元，優於市場預期的3元，成為小股東的一大驚喜。

2024年國泰金全年稅後純益達1,111.9億元，每股稅後純益（EPS）為7.28元，創下歷史次高紀錄。獲利成長動能主要來自旗下核心子公司表現亮眼，包括國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信等均交出亮眼成績單，稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽亦繳出歷年次高獲利。

國泰金總經理李長庚日前在法說會中即明確表態，今年公司經營表現亮眼，會與董事會爭取讓投資人共享成果，並信心喊話「今年配息一定比去年好」。此次公告的3.5元股利，不僅兌現承諾，也優於法人預估水準，預料將成為市場與投資人關注焦點。

目前金控業14家中，除富邦金尚未公布2024年股利政策，新光金決定今年不配發股利外，其餘12家皆已揭露股利分配情形。根據統計，已公布的12家金控合計將發放現金股利總額達2,500億元，不僅遠高於2023年水準，更一舉突破2021年創下的歷史紀錄，當年總現金股利為2,357億元。若後續富邦金也加入配息行列，市場預期今年金控業現金股利總額將有望挑戰2,800至3,000億元大關。

富邦金2024年全年稅後純益1,508.2億元，創國內金控業歷來單年最高獲利紀錄，每股稅後純益（EPS）高達10.77元，配息能力備受市場矚目。若富邦金宣布優於預期的股利政策，將進一步推升整體金控業股利水準。

在全球金融市場波動劇烈、資金尋求穩定收益的環境下，高股息題材持續吸引資金關注。國泰金本次大方配息，為投資人注入信心，也再次凸顯其在國內金控版圖中的獲利與股東回饋實力。隨著除息旺季來臨，金控股配息行情可望持續發酵。