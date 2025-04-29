壽險外溢保單首季新契約保費達110.9億 年增110%

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北即時報導

金管會29日公布2025年第一季外溢保單銷售件數達25.3萬件，年減18%，但新契約保費收入達110.9億元，年增110%，反映市場對高價保單需求升溫。其中國泰人壽、南山人壽及富邦人壽外溢保單新契約保費合計占比達96%。

國人健康意識抬頭，外溢保單近年成為各家壽險積極推出的商品。金管會目前已核准及備查15家公司共251張具外溢效果之保險商品，據統計，2025年第一季外溢保單賣出25.3萬件，件數較去年同期減少5.7萬件、年減18%；新契約保費收入達110.9億元，較去年同期增加58億元、年增110%。

以第一季新契約保費來看，國泰人壽保費收入達89.7億元，拿下「外溢保費王」，南山人壽保費收入11.9億元，富邦人壽保費收入5.7億元，排在第二、三名。以件數來看，南山人壽以11.7萬件取勝，搶下「外溢件數王」，國泰人壽件數約10.1萬件，富邦人壽達2.6萬件，三大壽險新契約保費合計占比達96%。

保險局副局長蔡火炎分析，整體外溢保單保費增加但件數減少的原因，應為國壽新推出變額壽險與美元利率變動型商品，保費單價高且具外溢效果，帶動保費增加。

第一季以健走型保單買氣最佳，新契約保費收入42.1億元、新契約件數近10萬件，其次為健檢型保單，新契約保費收入10.2億元、新契約件數近5.5萬件，至於提供其他非現金方式給付促進健康的保單新契約保費收入逾5.6億元、新契約件數2.5萬件。

金管會同步公布第一季實物給付保單新契約銷售件數近12.4萬件，年增58%，新契約保費收入達2.9億元，年減62%。蔡火炎說明，實物給付保單保費收入減少，主要是國泰人壽停售1檔商品。

保單 保費 國泰人壽

延伸閱讀

壽險外溢保單首季售25萬件 保費年增110%、國泰占近9成

台中鄰長保費補助停滯 民政局承諾積極爭取增加預算

美債新地雷？日本壽險釋出調倉訊號 川普執政恐成催化劑

國泰產試辦案過了 點數、票券可折抵保費

相關新聞

你家也這麼有錢？ 2023年平均每戶家庭財富1,889萬創高

行政院主計總處29日公布2023年國富統計結果，由於2023年股市大漲，「護國神山」台積電（2330）帶頭衝，加上央行升...

金管會：自然人憑證開戶變警示帳戶比率略高於一般開戶

今日傳出多家銀行業者暫停使用自然人憑證開設數位帳戶，金管會今日回應，確實有銀行採取此措施。業者主要針對人頭帳戶及詐騙風險...

高雄金融專區持續推進 金管會：20家金融業者表態進駐

金管會力拚「亞洲資產管理中心」，而高雄金融專區則為第一個試驗點，金管會今日表示，目前已有15家銀行表達進駐意願，正在準備...

壽險外溢保單首季售25萬件 保費年增110%、國泰占近9成

金管會今日公布2025年第一季壽險公司具外溢效果及實物給付型保單的銷售情況。數據顯示，具外溢效果保單銷售件數年減18%，...

壽險重傷！3月淨值暴跌2228億元逼近危機線 4月恐再惡化

壽險淨值大縮水。據金管會統計，3月底壽險業淨值驟降到2兆4,172億元的近11個月低點，單月大減2,228億元，月減額是...

熱錢回流股匯雙漲 新台幣狂飆2.36角攀逾5個月高點

台股收復兩萬點大關且持續上漲，吸引熱錢流入，台灣今天股匯雙漲，新台幣兌美元展開強勁升勢，飆升2.36角，收盤收在32.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。