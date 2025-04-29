壽險外溢保單首季新契約保費達110.9億 年增110%

金管會29日公布2025年第一季外溢保單銷售件數達25.3萬件，年減18%，但新契約保費收入達110.9億元，年增110%，反映市場對高價保單需求升溫。其中國泰人壽、南山人壽及富邦人壽外溢保單新契約保費合計占比達96%。

國人健康意識抬頭，外溢保單近年成為各家壽險積極推出的商品。金管會目前已核准及備查15家公司共251張具外溢效果之保險商品，據統計，2025年第一季外溢保單賣出25.3萬件，件數較去年同期減少5.7萬件、年減18%；新契約保費收入達110.9億元，較去年同期增加58億元、年增110%。

以第一季新契約保費來看，國泰人壽保費收入達89.7億元，拿下「外溢保費王」，南山人壽保費收入11.9億元，富邦人壽保費收入5.7億元，排在第二、三名。以件數來看，南山人壽以11.7萬件取勝，搶下「外溢件數王」，國泰人壽件數約10.1萬件，富邦人壽達2.6萬件，三大壽險新契約保費合計占比達96%。

保險局副局長蔡火炎分析，整體外溢保單保費增加但件數減少的原因，應為國壽新推出變額壽險與美元利率變動型商品，保費單價高且具外溢效果，帶動保費增加。

第一季以健走型保單買氣最佳，新契約保費收入42.1億元、新契約件數近10萬件，其次為健檢型保單，新契約保費收入10.2億元、新契約件數近5.5萬件，至於提供其他非現金方式給付促進健康的保單新契約保費收入逾5.6億元、新契約件數2.5萬件。

金管會同步公布第一季實物給付保單新契約銷售件數近12.4萬件，年增58%，新契約保費收入達2.9億元，年減62%。蔡火炎說明，實物給付保單保費收入減少，主要是國泰人壽停售1檔商品。