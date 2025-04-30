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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

台壽「大、強、精」策略 壯大團隊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台灣人壽董事長許舒博（左六）、總經理莊中慶（左七）與六位競賽冠軍王合影。台灣人壽／提供
台灣人壽董事長許舒博（左六）、總經理莊中慶（左七）與六位競賽冠軍王合影。台灣人壽／提供

台灣人壽以「大、強、精」策略拓展業務版圖。中信金控（2891）子公司台灣人壽舉辦年度表揚大會，逾300位頂尖保險顧問盛裝登場共享榮耀。台灣人壽董事長許舒博肯定業務團隊不斷創造新歷史，壯大公司資產規模，強調態度決定未來，共同的目標是做強做大台灣人壽、邁向「萬人部隊」。

台灣人壽2024表揚大會以「Team Taiwanlife」為主題，期許保險顧問發揮球賽奪冠的主場氣勢，揮出Homerun亮眼成績單，3米長的飛行船汽球繞行全場，誓言達成「萬人部隊」目標。台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶及多位高階主管見證榮耀時刻。莊中慶表示，業務部隊是公司最重要的根基，要生生不息、一棒接一棒的傳承保險精神，成為無可取代的保險顧問。

今年表揚大會六大天王天后最風光，在台壽26年的台南直轄一通訊處業務資深經理楊秀梅，包辦「業績王」、「保費王」及「業績創紀錄獎」三冠王，以一份保單代表一輩子服務的理念，用心贏得逾3,000客戶的信任，締造台壽傳奇，「獎」之女王實至名歸。「業績創紀錄獎」的陳雅瑜，用服務客戶的深度，創造業績成長的高度。「最佳通訊處」中興通訊處協理何天來、樂高通訊處經理高菱蓮，以利他利己帶領團隊業績共同成長，堪稱We are family文化最佳典範。

「新人王」信昌通訊處業務主任高薇雅，是名符其實的「保二代」、「台壽寶寶」，在母親的保險沉浸式教育長大，她的信念就是勇敢出擊不怕失敗，才有機會成功。勇奪「增員王」的樂高通訊處業務襄理張嘉峰，團隊都是2000年後青世代，靠「增員」持續熱情，強調不用「很厲害才開始，要先開始才會很厲害」。

台灣人壽今年目標招募1,600名保險顧問，特別為生力軍規劃「180天熟成計劃」，涵蓋全方位行銷策略與售後服務技巧，並提供完整的職能銜接教育與數位工具賦能，打造最具競爭力及發展潛力的業務團隊。

保險 台壽 台灣人壽

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