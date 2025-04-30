外幣保單保費占比 大降

金管會保險局昨（29）日公布最新統計，2025年前二月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約673.5億元、年增41%，但外幣保單占整體新契約保費貢獻比跌破四成，寫六年同期新低，僅高於2019年；若以幣別觀察，仍以美元保單為最大宗，保費收入已超過20億美元。

根據保險局公布資料，今年前二月外幣保單新契約保費收入折合約673.5億元，年增41%，其中傳統型年增33％至579.3億元、占比約86%，新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、保誠人壽；投資型年增122％至94.2億元、占比約14%，國泰人壽、安聯人壽、台新人壽為新契約保費位居前三。保險局副局長蔡火炎分析，因新台幣保單成長力道相對強勁，加上市場環境影響，前二月台幣貶值，外幣保單較不好銷售，因此今年前二月外幣保單占整體新契約保費貢獻比38.9%，寫至少七年同期次低，2024年為42.8%、2023年為42.1%、2022年為64%、2021年為60.7%、2020年為54.5%、2019年為38.2%。

外幣保單仍以美元保單為最大宗，金管會統計，今年前二月美元保單新契約保費達20.1億美元，年增34%，美元投資型保單新契約保費2.7億美元，年增113%，美元傳統型保單新契約保費達17.4億美元，年增26%。

蔡火炎指出，美元投資型保險較去年同期增加，主因是美股1、2月表現較佳，讓銷售量增加，2月較1月銷售少，則是因為2月工作天數少；美元傳統型保單則是受到保險業者提高利變保單宣告利率，帶動買氣。