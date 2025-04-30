快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

外溢商品新契約收入 倍增

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北報導

金管會昨（29）日公布2025年第1季外溢保單銷售件數達25.3萬件，年減18%，但新契約保費收入達110.9億元，年增110%，反映市場對高價保單需求升溫。其中國泰人壽、南山人壽及富邦人壽外溢保單新契約保費合計占比達96%。

國人健康意識抬頭，外溢保單近年成為各家壽險積極推出的商品。金管會目前已核准及備查15家公司共251張具外溢效果之保險商品，據統計，2025年第1季外溢保單賣出25.3萬件，件數較去年同期減少5.7萬件、年減18%；新契約保費收入達110.9億元，較去年同期增加58億元、年增110%。

以第1季新契約保費來看，國泰人壽保費收入達89.7億元，拿下「外溢保費王」，南山人壽保費收入11.9億元，富邦人壽保費收入5.7億元，排在第二、三名。以件數來看，南山人壽以11.7萬件取勝，搶下「外溢件數王」，國泰人壽件數約10.1萬件，富邦人壽達2.6萬件，三大壽險合計占比達96%。

保險局副局長蔡火炎分析，整體外溢保單保費增加但件數減少的原因，應為國壽新推出變額壽險與美元利率變動型商品，保費單價高且具外溢效果，帶動保費增加。

保單 保費 國泰人壽

延伸閱讀

壽險外溢保單首季售25萬件 保費年增110%、國泰占近9成

廣達AI伺服器 營收將倍增

台中鄰長保費補助停滯 民政局承諾積極爭取增加預算

白沙屯媽繞境31萬人報名 台鐵運量倍增、高鐵客運接駁

相關新聞

買匯拋匯力道放大…新台幣匯率升值2.36角 32.229元作收

新台幣匯率昨（29）日價量俱揚，因美元指數弱勢，新台幣終場以32.229元作收，強勁升值2.36角，為五個多月來的高點，...

壽險業淨值跳水 大減2,228億…4月數據恐再惡化

壽險淨值大縮水。根據金管會統計，3月底壽險業淨值驟降到2兆4,172億元的近11個月來低點，單月大減2,228億元，月減...

金管會秀亞資中心三成果 金融業資產管理規模逼近34兆

金管會昨（29）日公布推動亞資中心三大成績單，一、3月底金融業資產管理規模33.88兆餘元，較推動前增加2.3兆元，有望...

自然人憑證開戶 九銀行喊卡

以「自然人憑證」線上開數位存款帳戶，遭詐團冒用，八大公股行庫將陸續暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，金管會昨（29）日...

外幣保單保費占比 大降

金管會保險局昨（29）日公布最新統計，2025年前二月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約673.5億元、年增41%，但外...

遠東銀資本額增至650億

遠東銀行為因應資本持續擴增需求，今年股東常會將修改公司章程，將額定資本額大幅調增100億元，由原本的額定資本額上限550...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。