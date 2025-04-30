遠東銀資本額增至650億

遠東銀（2845）行為因應資本持續擴增需求，今年股東常會將修改公司章程，將額定資本額大幅調增100億元，由原本的額定資本額上限550億元提高到650億元，跨越金控申設門檻。

遠東銀行已經具備虛擬金控架構，之前即曾公開表明未來希望朝實體金控轉型發展，為走向大型化與永續發展，必須持續厚實資本，因此考量未來可能執行的籌資方案，決定提高額定資本額至650億元。

遠東銀行指出，至2024年底遠東銀的實收資本額已達427.5億元，以現有的額定資本額計算，則剩餘可發行資本額度空間僅約122.5億元，今年遠東銀股東會將討論去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，盈餘轉增資額度10.68億元，除權後實收資本額將擴增至438.18億元。

再加上遠東銀今年股東會也將提出長期資金募集案，擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券等組合，總金額上限新台幣100億元或等值外幣，若未來有進行國內外策略性聯盟，據以辦理私募增資，就有可能觸及額定資本額上限，因此決定今年股東會即提案進行公司章程修改，提高額定資本額。