金管會秀亞資中心三成果 金融業資產管理規模逼近34兆

金管會昨（29）日公布推動亞資中心三大成績單，一、3月底金融業資產管理規模33.88兆餘元，較推動前增加2.3兆元，有望提前超額達陣2026年底34兆元目標，二、20家金融業有意進駐高雄專區，三、五家投信申請六檔主動式ETF。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會到4月底已做了25項法規鬆綁，以「兩年有感、四年有變、六年有成」三階段為目標，希望第六年、2030年時，台灣金融業的資產管理規模要從目前約30兆元，再翻倍達60兆元。

第一階段是2026年金融資產規模要增加4兆元到34兆元。據金管會3月底統計，資產規模已達33.88兆元，等於離目標僅咫尺，料2026年底將超額達標。

其次，已取得高資產客戶財管業務執照的15家銀行、及已取得財管執照五家壽險業，共20家金融業有意願進駐高雄資產專區。保險局副局長蔡火炎說，已有一家壽險業者依照高雄資產專區試辦原則跟高雄市政府申請進駐，另外四家也有意願進駐，目前正準備中。

據透露，已向高雄市政府申請進駐者是國泰人壽，另外富邦、新光、南山及凱基等四家壽險業也正摩拳擦掌中。

銀行局副局長侯立洋也說，未來要在高雄專區新設分行者，將會放寬申請時間和財務條件。依現行規定，只能在每年5月、11月新申請據點，且ROE需達一定標準，如今年各銀行想設分行，ROE得達9.98%，僅有16家銀行合規。侯立洋說，已取得高資產客戶財管業務執照的15家銀行，都是採高雄專區內分行升級增加試辦業務，要鬆綁申請時間和財務條件者，是針對新設者。

第三，目前共有五家投信申請六檔主動式ET，其中五檔是股票，一檔債券。