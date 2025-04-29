壽險業海外籌資夯 富邦人壽擬赴新加坡設SPV發債

繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽後，富邦人壽今天董事會通過，擬在新加坡設立100%持有的SPV（特殊目的公司），預計設立後可發行債券籌資、強化資本，而設立的交易本金預計為4000萬美元。

因應2026年將接軌TW-ICS（台版新一代清償能力制度）和IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報），壽險業積極發債強化資本。考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資。

富邦人壽今天公告，通過擬設立100%持有、特定目的國外籌資事業，以強化財務結構並充實資本；此交易待金管會核准後辦理並匯出資本金4000萬美元（約新台幣12.9億元）。

富邦人壽說明，近幾個月來市場信用利差逐步降低，雖4月因美國對等關稅政策造成市場不確定性，但預計發行信用利差仍比2024年發行利差為低，且預期今年美國聯準會（Fed）仍可能降息，預期今年度發行具優勢。

富邦人壽進一步指出，海外發債將以同發行幣別再直接於海外市場進行資金運用，可降低公司換匯及避險成本；也考量新加坡在符合一定條件下債券利息有稅負優惠，且當地債券交易市場成熟、交易活絡。

另外，富邦金今天也公告，子公司富邦綜合保代董事長莊子明將退休，董事推舉由蔡承道代理董事長，直至重新選任為止。