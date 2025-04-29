壽險重傷！3月淨值暴跌2228億元逼近危機線 4月恐再惡化

壽險淨值大縮水。據金管會統計，3月底壽險業淨值驟降到2兆4,172億元的近11個月低點，單月大減2,228億元，月減額是近兩年半來最大，幾乎直逼前波2022年壽險淨值危機的慘況，金融圈示警，4月全球股債匯市三大皆空，壽險淨值恐再惡化。

前一次壽險業淨值月減額最大是2022年9月，當時單月淨值蒸發5,385億元，時隔近30個月，壽險業淨值再度面臨考驗。

淨值大跳水，對目前RBC在200%、淨值比在3%法定邊緣，甚至不足者，今年恐再度面臨龐大的增資壓力，更考驗大股東對轉投資壽險業的增資能力，其次，壽險型金控恐將受旗下子壽險拖累，也壓抑未來配息空間。

法人說，4月台、美股續跌，美國30年公債殖利率走揚到4.74%，BBB等級公司債殖利率也走揚到5.7%（殖利率走揚，價格走低），加上台幣對美元暴升近3%，股債匯市三空，都將重擊壽險業4月淨值及獲利。

金管會29日公布3月壽險業獲利、淨值和避險成本。3月壽險業稅前盈餘304億元，月增35.7%是因3月台幣貶1.09%彌補了實現資本利得減少，首季賺849億元，年減11%則是因財務投資利益減少。

保險局副局長蔡火炎說，首季壽險業獲利年減11.6%，是因財務投資利益年減171億元、業務費用年增36億元，抵銷了業務承保利益年增100億元。

3月底淨值降到2兆4,172億元的近11個月低點，單月大減2,228億元寫近兩年半最大，前一次單月淨值蒸發最多的是2022年9月的5,385億元；首季淨值減少1,688億元也是近兩年同期最慘。

3月單月淨值大減是因金融資產評價利益月減2,470億元，其中帳列OCI股票、債券評價利益各減少91億元和137億元，以「覆蓋法」重分類其他綜合損益減少2378億元所致。

3月台幣貶值有龐大兌換利益，業者避險工具大宗的CS（換匯）、NDF年化成本則是一降一升，業者避險比率再降到61.5%，使3月避險工具成本233億元，已連三個月降到300億元以下，單月淨匯兌損失縮小到27億元的近八個月最少，首季淨匯兌損失499億元，年損失收斂0.6%。

值得一提的是，因3月台幣驟貶，業者產生的兌換利益得提存外匯準備金，使3月外匯準備金提存了489億元寫逾兩年單月最大，推升準備金餘額已達2,836億元，「晴天儲糧」可稍撐住4月台幣狂升的大雨。