自然人憑證開戶出事了！金管會證實高風險 變警示戶的機率較高

以「自然人憑證」線上開數位存款帳戶，遭詐團冒用，八大公股行庫將陸續暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，金管會今天證實，的確有此情況，且以自然人憑證開戶變警示戶，是所有數存警示戶的4.4倍。

據金管會3月底調查，以自然人憑證驗證開戶，變成警示帳戶比率是0.28%，是所有數存警示戶0.064%的4.4倍；銀行局副局長侯立洋坦承，以自然人憑證驗證開戶的確較高，金管會將持續觀察。

金管會調查自然人憑證驗證開戶的警示戶，是以自然人憑證開戶變警示戶（分子），除以整體以自然人憑證開戶數（分母），與銀行業觀察分母是數存警示戶不同。

一家銀行主管坦言，金管會的0.28%是「整體」數字，但銀行業觀察的是「上升」的趨勢，反應到「整體」結果還有一段時間發酵，若等到發酵時間，可能情況早已不可控。

過去數存警示戶占整體數存戶、或是數一帳戶都很低，但近半年，數一警示戶比例大幅攀升，「上升」趨勢鮮明，因此各銀行預警做了一些管控措施。

侯立洋說，經了解，自然人憑證驗證開戶變警示戶，是因民眾辦信貸，提供自然人憑證和雙證件給代辦，結果代辦是詐團，民眾遭詐變人頭戶，使各銀行做控管，金管會尊重各銀行風險控管和業務規劃。

據調查，包括兆豐銀、第一銀、華南銀、合作金庫、台企銀、彰銀等都已暫停以自然人憑證驗證開數存戶，土銀和台銀也預計五月跟進，八大公股行庫已全面喊卡，加上去年六月率先喊停的永豐銀，至少有9家都喊停。