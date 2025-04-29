金管會盤點亞資中心初步成績單 資產規模增2.3兆

金管會主委彭金隆上任至今近1年，其中他提出「留財與引資並重」及「投資台灣支持產業發展」2大核心目標下，打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心。金管會今天指出，資產管理規模較計畫前增加新台幣2.3兆元。

金管會主秘林志吉今天在例行記者會說明最新亞資中心進度，截至今年3月底，金融業資產管理規模合計達新台幣33.88兆元，相較於亞資中心計畫推動前增加約2.3兆元；另外，截至今年4月底，金管會已進行25項法規鬆綁。

主動式ETF發行狀況部分，金管會證期局副局長黃厚銘表示，目前有5家投信業者申請，其中有5檔股票型、1檔債券型，合計6檔的主動式ETF，而又有4檔已生報生效，2檔正在審查中。

高雄專區進度，金管會銀行局副局長侯立洋說明，取得財管2.0的15家銀行都有表達進駐高雄專區的意願，經了解都有銀行向高雄市政府洽詢中；證券商部分，黃厚銘說，目前沒有業者提出申請。

金管會保險局副局長蔡火炎則指出，目前有1家保險業者依試辦原則向高雄市政府提出申請，後續要再向金管會遞件，另外也有4家業者表示進駐意願。

金管會統計，截至今年3月底，獲准開辦財管2.0銀行承做高資產客戶數達1萬3494人，資產管理規模更是高達1兆5467億元，與2024年3月相比分別成長72.2%和56.7%。

保險業資金投入公共建設部分，蔡火炎表示，截至今年3月底，保險業參與公建件數為139件、投資金額為3730億元；證期局則指出，台北市、高雄市及桃園市政府已分別發行永續政府債券100億元、45億元及12億元。

在壯大台灣資本市場的具體成果部分，黃厚銘指出，從2025年1月6日開放以來至4月18日，創新板的掛牌家數新增1家、共20家，總成交金額為195億元，已達2024年全年度249億元的78%，日均成交值則為3億元，是2024年度1.03億元的1.91倍。