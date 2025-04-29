美元保單前2月買氣續衝 外幣保單貢獻比寫7年同期次低

金管會保險局29日公布最新統計，2025年前二月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣673.54億元、年增41%，但外幣保單占整體新契約保費貢獻比跌破四成，寫七年同期次低，僅高於2019年；若以幣別觀察，仍以美元保單為最大宗，保費收入已超過20億美元。

根據保險局公布資料，今年前二月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣673.54億元，年增41%，其中傳統型年增33％至579.34億元、占比約86%，新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、保誠人壽；投資型年增122％至94.2億元、占比約14%，國泰人壽、安聯人壽、台新人壽為新契約保費位居前三。

保險局副局長蔡火炎分析，因新台幣保單成長力道相對強勁，加上市場環境影響，前二月台幣貶值，外幣保單較不好銷售，因此今年前二月外幣保單占整體新契約保費貢獻比38.95%，寫至少七年同期次低，2024年為42.85%、2023年為42.14%、2022年為64.02%、2021年為60.79%、2020年為54.53%、2019年為38.28%。

外幣保單仍以美元保單為最大宗，金管會統計，今年前二月美元保單新契約保費達20.16億美元，年增34%，美元投資型保單新契約保費2.71億美元，年增113%，美元傳統型保單新契約保費達17.45億美元，年增26%。

蔡火炎指出，美元投資型保險較去年同期增加，主因是美股一、二月表現較佳，讓銷售量增加，二月較一月銷售少，則是因為二月工作天數少；美元傳統型保單則是受到保險業者提高利變保單宣告利率，帶動買氣。

澳幣保單前二月新契約保費收入0.43億澳元，年增126％，其中投資型年增50％至0.12億澳元，傳統型年增182％至0.31億澳元。蔡火炎表示，澳幣投資型增加是因為澳洲通膨壓力減緩，且GDP成長率改善，提振投資人對澳幣資產信心；澳幣傳統型則是因澳洲央行降息，而目前澳幣保單預定利率約1.5至3%，以2%最多，因此相對有吸引力，使民眾有較強的購買動機。

人民幣保單前二月新契約保費收入0.33億人民幣，年增200％，其中投資型年增167％至0.24億人民幣，傳統型暴增350％至0.09億人民幣。蔡火炎說明，人民幣投資型成長主要與陸股表現略有回升有關，傳統型則因部分保險公司推出新產品，帶動商品銷售。