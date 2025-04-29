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你家也這麼有錢？ 2023年平均每戶家庭財富1,889萬創高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處29日公布2023年國富統計結果，顯示國內家庭財富穩定成長。示意圖／ingimage
行政院主計總處29日公布2023年國富統計結果，顯示國內家庭財富穩定成長。示意圖／ingimage

行政院主計總處29日公布2023年國富統計結果，由於2023年股市大漲，「護國神山」台積電（2330）帶頭衝，加上央行升息，推升2023年底平均每戶家庭財富達1,889萬元；但同年房價高漲，房貸升高，也同步使得平均每戶家庭負債升至242萬元，兩者皆創歷年新高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，國內家庭財富穩定成長。

譚文玲指出，2023年底台股加權指數為17,931點，較2022年底14,138點，年增26.83%，在股價走揚之下，2023年平均每戶家庭財富年增116萬元，其中61萬元即來自以股票為主的有價證券。

主計總處指出，以全國總戶籍912萬戶為基準計算，2023年平均每戶家庭財富年增6.56%，為近二年新高。

其中，房地產576萬元，年增4萬元；有價證券在股價走揚下，年增61萬元至341萬元；定期性存款及外匯存款受升息效應影響亦增至238萬元，年增16萬元，年增7.21%。2023年平均每戶國內金融性負債則為242萬元，較上年底增加11萬元，負債比前一年成長4.62%，主因房貸增加所致。

主計總處還提到，人壽保險準備及退休基金準備在國人平均壽命延長及勞退基金收益提高下增至411萬元，若予以扣除，平均每戶淨值則為1477萬元，年增105萬元或7.65%。

國富統計屬於「存量」的概念，簡單來說，就是在某一時點所累積財富的價值。國富毛額指的是家庭、非營利團體、非金融企業、金融企業及政府五大經濟部門於年底所持有的各項資產淨額，以當期價格計算的總值。而國富毛額扣除折舊後的資產現值，就是國富淨額。

主計總處統計，2023年底國富毛額320.48兆元，僅較前一年增加9.89兆元，年增3.18%，成長幅度低於前二年。譚文玲分析，主因2023年受到終端需求疲弱、廠商庫存去化影響，全年經濟成長率僅1.12%。不過，若與2019年相較，國富毛額增加51.59兆元或19.19%。至於2023年底國富淨額則為252.82兆元，年增率則為2.35%。

升息 房貸

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