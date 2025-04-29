熱錢回流股匯雙漲 新台幣狂飆2.36角攀逾5個月高點

台股收復兩萬點大關且持續上漲，吸引熱錢流入，台灣今天股匯雙漲，新台幣兌美元展開強勁升勢，飆升2.36角，收盤收在32.229元，創逾5個月高點，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.12億美元。

美國總統川普帶來極大不確定性，美元光環失色，今天一度腳軟，跌破99價位，非美貨幣順勢反彈。央行統計，美元指數下挫0.63%，亞幣同步走高，人民幣上漲0.53%，新台幣勁揚0.73%，韓元升值0.77%，日圓強彈0.87%。

外匯交易員指出，外資今天匯入量能非常強勁，新台幣匯率在熱錢流入、美元腳軟以及出口商拋匯3引擎催動下，今天漲勢兇猛，一早以32.44元開出後，升值火力全開，接連突破32.4、32.3兩道關卡，最高升抵32.204元，睽違5個多月，再現32.2元價位。

台股則在台積電、聯發科權值股回神上漲下，指數開低後走高，終場漲198.22點，收在今天最高點20232.63點，連續2個交易日站穩2萬點大關。

外匯交易員指出，台股站回2萬點大關，加上近日川普對關稅有所軟化，均提振投資人信心，外資今天大舉匯入，似乎有提前卡位布局的意圖，短線除了美國關稅政策動向，外資是否持續匯入，將牽動後續新台幣匯價表現。

外匯交易員補充，月底出口商有實質拋匯需求，今天看到新台幣升勢猛烈，明顯感覺到廠商心情急了，加大拋匯力道，進一步把匯價拱上高點，不過月初出口商拋匯需求沒那麼殷切，加上央行不樂見新台幣短線升值過快，或許匯價會先盤整一下，甚至略有拉回。