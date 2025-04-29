台股112年多頭助攻 平均每戶家庭資產1889萬創新高

主計總處今天公布112年國富統計，儘管當年受到終端需求疲弱、庫存調整影響，全年經濟成長率僅1.12%，但台股迎來多頭行情，全年大漲逾2成，連帶推升家庭財富，112年底家庭部門平均每戶淨值創新高達新台幣1889萬元，年增率則達6.56%

國富統計屬於「存量」的概念，簡單來說，就是在某一時點所累積財富的價值。國富毛額指的是家庭、非營利團體、非金融企業、金融企業及政府5大經濟部門於年底所持有的各項資產淨額，以當期價格計算的總值。而國富毛額扣除折舊後的資產現值，就是國富淨額。

主計總處統計，112年底國富毛額為320.48兆元，年增3.18%；國富淨額為252.82兆元，年增率則為2.35%。

112年底各經濟部門淨值中，家庭部門為171.53兆元，占全體67.85%，比重最高。進一步觀察112年底家庭部門平均每戶淨值（土地按市價重評價）為1889萬元，創新高紀錄，較111年底增加116萬元，年增6.56%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，112年雖然整體經濟成長放緩，但是台股表現亮眼，台股加權指數全年上漲26.83%，有護國神山之稱的台積電，股價也水漲船高，股市表現亮眼，家庭財富跟著走揚。

主計總處統計，112年底家庭部門平均每戶淨值（土地按市價重評價）為1889萬元，其中房地產576萬元，年增4萬元；有價證券在股價走揚下，年增61萬元至341萬元；定期性存款及外匯存款，受升息效應影響，增至238萬元，年增16萬元。

平均每戶家庭國內金融性負債為242萬元，年增11萬元， 主要是房貸增加所致。

按資產項目觀察，家庭部門資產以房地產為大宗，占比達30.50%，接著是人壽保險準備及退休基金準備，比重為21.78%，有價證券占18.05%，而現金與活期性存款、定期性存款及外匯存款分別占13.54%、12.58%。