金管會：自然人憑證開戶變警示帳戶比率略高於一般開戶

今日傳出多家銀行業者暫停使用自然人憑證開設數位帳戶，金管會今日回應，確實有銀行採取此措施。業者主要針對人頭帳戶及詐騙風險，以減少詐騙集團利用自然人憑證進行非法開戶及申請信貸的問題。

金管會表示，透過自然人憑證開戶的警示帳戶比例為0.07%，相比整體數位存款帳戶警示帳戶比例0.064%，略高但差距不大。金管會表示，這些警示帳戶的高比例主要源於詐騙集團利用自然人憑證進行信貸申請時的詐騙行為，造成部分帳戶成為人頭帳戶。

金管會指出，防範人頭帳戶和詐騙活動是銀行業務管理的重要課題，銀行應全面考量所有警示帳戶，進行風險評估。