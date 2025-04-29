攔阻詐騙金額逾2億元 中華郵政與高檢署簽意向書打擊詐騙

為防止金融帳戶遭詐騙集團利用，保障民眾財產安全，中華郵政公司29日指出，截至3月底，全國郵局攔阻詐騙總計510件，金額累計達新臺幣2億3,066萬餘元，期望透過本次跨領域合作，能即時遏止詐騙行為，保護民眾財產安全。並於今日與高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。

中華郵政今日舉辦「郵檢聯網 全面攔截」記者會，由總經理江瑞堂與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，法務部長鄭銘謙亦蒞臨致詞勉勵，展現雙方聯手攔阻詐騙的決心。

江瑞堂表示，今年度截至3月底，全國郵局攔阻詐騙總計510件，金額累計達新臺幣2億3,066萬餘元，期望透過本次跨領域合作，能即時遏止詐騙行為，保護民眾財產安全。

中華郵政公司積極強化對內、外宣傳策略，除持續在校園、社區及社區大學辦理金融知識講座，宣導各種防詐觀念外，更邀請內政部警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心專家擔任內部教育訓練講師，針對詐欺趨勢、人頭帳戶犯罪金流、臨櫃關懷技巧及詐騙修法重點等內容講解，提升員工識詐、防詐、阻詐能力。為因應外籍移工人頭帳戶增加，中華郵政公司與廣播電台合作，播放英語、印尼語、越南語及泰語的防詐廣告，提醒移工朋友不要輕易將帳戶交給他人使用。

中華郵政公司本次與高檢署合作，結合金融詐騙情資及高檢署司法資源，利用資料分析技術，實現可疑金融交易攔截與監控，共同防制金融詐騙，守護民眾財產安全，善盡社會責任。