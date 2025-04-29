高雄金融專區持續推進 金管會：20家金融業者表態進駐

金管會力拚「亞洲資產管理中心」，而高雄金融專區則為第一個試驗點，金管會今日表示，目前已有15家銀行表達進駐意願，正在準備相關申請文件並與高雄市政府洽談中。同時，已有1家保險公司正式向市府提出申請，另有4家壽險公司表示有意加入，證券業者則仍處於評估階段。

亞洲資產管理中心成效如何，金管會表示，截至今年3月底，金融業資產管理規模達33.88兆元，較資產管理計畫推動前成長2.3兆元，顯示整體市場持續穩健擴張，而且已完成25項相關法規鬆綁，為資產管理業務提供更大彈性。

在創新板方面，證期局副局長黃厚銘指出，自1月6日放寬資金來源限制以來，截至4月18日，創新板新增1家掛牌公司，目前共計20家，總成交金額達195億元，已達去年全年成交金額249億元的78%。日均成交值達3億元，顯示市場交易熱絡、參與意願提升。

針對高資產客戶服務，金管會指出，目前已有15家銀行獲准辦理相關業務，其中12家已正式營運。截至3月底，高資產客戶人數達13,494人，資產管理總額為1兆5,467億元，分別較去年同期成長72.2%與56.7%。

至於公共建設投資，保險局副局長蔡火炎表示，截至3月底，保險業共參與投資139件公共建設案，累計投資金額達3,731億元，涵蓋不動產地上權及多項政策配合型項目。

在ETF市場發展方面，黃厚銘說，目前已有五家投信公司申請共六檔主動式ETF，其中四檔已完成申報生效程序，涵蓋五檔股票型與一檔債券型ETF，另有兩檔仍在審查中，展現市場對主動式產品的高度興趣。