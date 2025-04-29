外幣保單前兩月吸金673億 占新契約保費近4成

金管會今日公布壽險業截至114年2月底的外幣保險商品新契約保費收入共計約673.54億元，占整體新契約保費38.95%，其中投資型保險為94.2億元、占14%，傳統型保險579.34億元、占86%。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，2月適逢春節、工作天數減少，導致整體保費收入較1月下滑。外幣投資型保單方面，美元保單受惠於美股在1、2月表現亮眼，加上業者調高利變型保單利率，買氣顯著回升。他指出，澳洲通膨趨緩、GDP成長改善，提升民眾對澳幣信心，帶動澳幣保單銷量優於去年；人民幣保單則因中國股市回穩，以及壽險業者去年底推出新產品，銷售明顯增溫。

據金管會統計，美元保險商品新契約保費收入約為20.16億美元，投資型保險占13%（2.71億美元）；澳幣保險商品新契約保費收入約為0.43億澳元，投資型保險占28%（0.12億澳元）；人民幣保險商品新契約保費收入約為0.33億人民幣，投資型保險占73%（0.24億人民幣）。

金管會表示，外幣保險商品的保費、保險給付及相關款項以外幣計算，未來領取保險金時，外幣貶值可能導致匯損，消費者應注意匯率風險，並評估保單是否符合需求及承受風險的能力。

金管會指出，外幣保險商品受政治經濟等因素影響，消費者在購買前應了解投資標的國家的情況，並謹慎評估風險；另外，也呼籲保險業在銷售外幣保險商品時，應加強對消費者匯率、政治、經濟等風險承受能力的了解，並確保業務穩健經營與消費者權益的保護。