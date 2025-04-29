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壽險外溢保單首季售25萬件 保費年增110%、國泰占近9成

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
金管會今日公布2025年第一季壽險公司具外溢效果及實物給付型保單的銷售情況。本報資料照片
金管會今日公布2025年第一季壽險公司具外溢效果及實物給付型保單的銷售情況。本報資料照片

金管會今日公布2025年第一季壽險公司具外溢效果及實物給付型保單的銷售情況。數據顯示，具外溢效果保單銷售件數年減18%，共25.3萬件，但保費收入達110.9億元，年增110%，反映市場對高價保單需求升溫。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，具外溢效果保險商品方面，共有15家壽險公司核准及備查，銷售25萬3136件保單，較去年同期的31萬0232件減少18%。初年度保費收入達新臺幣110億9103萬元，較去年同期的52億8444萬元增長110%。

蔡火炎指出，國泰人壽新契約件數為10萬1428件，南山人壽11萬6505件，富邦人壽2萬5809件；保費分別為89.7億元、11.89億元及5.73億元。國泰雖件數第二多，不過其變額壽險與美元利率變動型商品，單價高且具外溢效果，帶動保費增加。

實物給付型保險商品方面，7家壽險公司、50件商品，共銷售12萬3515件保單，較去年同期的7萬8181件增加58%。保費收入減少62%，僅為新臺幣2億9,085萬元。

金管會指出，將繼續鼓勵保險業者開發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提高國人對健康管理的重視，同時滿足保戶對保險保障的多樣需求。

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