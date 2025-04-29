快訊

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

日男照顧病妻租屋處雙亡 家屬哀慟「夫妻感情好」：為補助才離婚

台積電在美6廠若全完工 經長郭智輝鬆口：供應鏈恐外移

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會公告「銀行設分行門檻」：ROE需達9.98% 16家銀行符合

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
金管會今日公告，依據「金融機構國內分支機構管理辦法」規定，須符合最新財務門檻，平均稅前淨值報酬率（ROE）達9.98%。本報資料照片
金管會今日公告，依據「金融機構國內分支機構管理辦法」規定，須符合最新財務門檻，平均稅前淨值報酬率（ROE）達9.98%。本報資料照片

金管會今日公告，依據「金融機構國內分支機構管理辦法」規定，國內銀行與信用合作社若欲於今年5月或11月申請增設分支機構，須符合最新財務門檻，包括近三年（111年至113年）平均稅前淨值報酬率（ROE）達9.98%。

金管會指出，目前國內共16家銀行、22家信用合作社符合財務門檻，金融機構若同時符合其他財務與業務指標條件，並備妥相關文件，即可依法提出申請。為鼓勵金融機構協助政策推動並投入公益，金管會今年仍列出九項有利評估項目，包括：參與公益慈善、推動金融教育、防制金融犯罪、中小企業放款成長、女性中小企業主放款績效、進用足額身心障礙者、無障礙金融服務（含無障礙網銀與ATM）、收受儲蓄互助社存款，以及與社會創新組織合作等。

此外，除年度申請時程外，依管理辦法第5條規定，金融機構可隨時針對金管會公告的「分支機構家數待增加地區」申請設置據點。該名單由金管會銀行局定期公布，供業者即時參考。

為促進臺灣發展為亞洲資產管理中心，金管會表示，正研議放寬管理辦法規定，允許銀行以增設分支機構方式進駐地方資產管理專區，並在法規調整完成前，以「試辦業務」形式提出雙重申請，暫不受時效規定（5月、11月申請）與ROE達9.98％財務條件限制銀行，詳細規定仍待研議結果。

金管會說，未來將持續配合市場變化與政府政策，整體檢討並放寬金融機構設點規範，提升業者經營彈性與法遵便利性。

中小企業 儲蓄 金管會

延伸閱讀

股東會旺季將屆 集保：價購委託書罰24萬至480萬

臺銀走入校園防詐宣導 提升學子識詐觀念

限空令不限期延長…原因是察覺「空方蠢蠢欲動」！網轟：乾脆宣布放空違法

工友挪用公款 土銀挨罰

相關新聞

外幣保單前兩月吸金673億 占新契約保費近4成

金管會今日公布壽險業截至114年2月底的外幣保險商品新契約保費收入共計約673.54億元，占整體新契約保費38.95%，...

壽險外溢保單首季售25萬件 保費年增110%、國泰占近9成

金管會今日公布2025年第一季壽險公司具外溢效果及實物給付型保單的銷售情況。數據顯示，具外溢效果保單銷售件數年減18%，...

金管會公告「銀行設分行門檻」：ROE需達9.98% 16家銀行符合

金管會今日公告，依據「金融機構國內分支機構管理辦法」規定，國內銀行與信用合作社若欲於今年5月或11月申請增設分支機構，須...

金管會主委彭金隆談亞資中心：希望從問號轉為驚嘆號

金管會主委彭金隆今日出席創新板座談會致辭時指出，金管會在鼓勵新創與創新過程中，包括創投公會帶領創投支持新創，這個非常重要...

北富邦銀擬增資Line Bank 中華信評：恐降資本緩衝空間

中華信評表示，台北富邦商業銀行（twAA+/穩定/twA-1+）計畫最高增資新台幣17.6億元投資純網銀連線商業銀行（L...

黑天鵝下的避風港 台新收益領航多重資產基金5月5日開募 力抗川普震撼

美國總統川普關稅政策不確定性高，投資人理財困難度大幅提升，台新投信指出，可透過多重資產策略布局全球股市和債市的輪動契機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。