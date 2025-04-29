金管會公告「銀行設分行門檻」：ROE需達9.98% 16家銀行符合

金管會今日公告，依據「金融機構國內分支機構管理辦法」規定，國內銀行與信用合作社若欲於今年5月或11月申請增設分支機構，須符合最新財務門檻，包括近三年（111年至113年）平均稅前淨值報酬率（ROE）達9.98%。

金管會指出，目前國內共16家銀行、22家信用合作社符合財務門檻，金融機構若同時符合其他財務與業務指標條件，並備妥相關文件，即可依法提出申請。為鼓勵金融機構協助政策推動並投入公益，金管會今年仍列出九項有利評估項目，包括：參與公益慈善、推動金融教育、防制金融犯罪、中小企業放款成長、女性中小企業主放款績效、進用足額身心障礙者、無障礙金融服務（含無障礙網銀與ATM）、收受儲蓄互助社存款，以及與社會創新組織合作等。

此外，除年度申請時程外，依管理辦法第5條規定，金融機構可隨時針對金管會公告的「分支機構家數待增加地區」申請設置據點。該名單由金管會銀行局定期公布，供業者即時參考。

為促進臺灣發展為亞洲資產管理中心，金管會表示，正研議放寬管理辦法規定，允許銀行以增設分支機構方式進駐地方資產管理專區，並在法規調整完成前，以「試辦業務」形式提出雙重申請，暫不受時效規定（5月、11月申請）與ROE達9.98％財務條件限制銀行，詳細規定仍待研議結果。

金管會說，未來將持續配合市場變化與政府政策，整體檢討並放寬金融機構設點規範，提升業者經營彈性與法遵便利性。