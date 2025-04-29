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金管會主委彭金隆談亞資中心：希望從問號轉為驚嘆號

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彭金隆談亞資中心，表示希望從問號轉為驚嘆號。本報資料照片
彭金隆談亞資中心，表示希望從問號轉為驚嘆號。本報資料照片

金管會主委彭金隆今日出席創新板座談會致辭時指出，金管會在鼓勵新創與創新過程中，包括創投公會帶領創投支持新創，這個非常重要，創新板是協助新創站穩腳跟及發揮影響力的起點和轉捩點，金管會本於此支持，期許創新板扮演成為台灣新興產業的重要平台，協助接軌國際，促進台灣產業升級、壯大台灣資本市場的目標。

金管會最近一年以推動台灣成為亞洲資產管理中心為重要目標，他表示，該政策一開始提出之時，很多人認為不可能且質疑，但他希望，雖然有質疑，但至少不要反對，他也有信心，外界的看法，未來將從問號，轉為逗號，最後轉為看到亞資中心的成果而發出「驚嘆號」。

彭金隆指出，在近一年努力下，亞資中心的推動已有不少具體成效，其中在法令開放，金管會將在2年內開放54個以上的法規，此外，在高雄資產專區 將開放38項規定，其中銀行相關的即有22項，加上證投顧保金融業共38項，此外，目前15家有私人銀行執照的銀行將全部投入，其他金融四大行業也將跟進逐步前進亞資中心。

彭金隆強調，政策是在導引，真正活力在民間與企業，尤其取消合格投資人制度，就改變了創新板的面貌，讓新創更有施展拳腳地方，但交易所同時也在審查制度上，也有更嚴格的把關，未來也將落實這種安全與發展並進的金融監理理念。有100萬人簽署創新板風險預告書，創新板的交易量已成長2倍，相信今年上半年就超過去年一整年的水準，也希望未來吸引更多國外優質企業加入創新板，並由證交所、櫃買中心與創投公會、金管會一起合力推動「新產業生態系」。

創投 創新板 金管會

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