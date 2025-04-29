國泰投信永續日「綠意共融，永續未來」率百名志工種樹 實踐 ESG 行動

綠樹派對卡緊來！國泰投信秉持永續經營企業精神，長期關注環境與企業社會責任，率領員工付諸實踐，發揮社會正向影響力。為響應國泰投信FUN幸福社每年定期舉辦的「國泰投信永續日」，總經理張雍川率領百名熱血志工實際走入山林，今年以「綠意共融，永續未來」為題，選定宜蘭縣寒溪部落舉行種樹儀式，帶來一場環境守護與社會參與並行的深度體驗。

張雍川表示，自國泰投信成立以來，便秉持著「永續經營、責任投資」的理念，為業界在永續議題作為之表率。時逢公司成立25周年之際，此次永續日志工活動不僅是慶祝的重要里程碑，更是以實際行動體現企業社會責任的機會。希望透過每年的持續參與，深化員工對ESG的認識與實踐，並支持地方生態產業，提升社會對永續發展的無限可能。

國泰投信資深副總岳豫西則補充，今年選擇的樹種為山胡椒，也就是大家耳熟能詳的「馬告」。除了全株具有高度經濟價值，在泰雅文化中，馬告常用於祭典活動，是族人眼中的「綠黃金」。國泰投信期望透過種植馬告與山林對話，展現對自然的敬仰；本次永續日植樹範圍涵蓋0.05公頃的山林地，吸收宜蘭深山之精華，在成樹後有望每年減少1,000公斤的碳排放，讓永續作為不是紙上談兵，而是與台灣一同呼吸，讓行動更具意義。

這次活動更融入在地文化體驗，國泰上百位志工在居民的帶領下，深入認識寒溪部落的生活與傳統，尋訪台灣在地文化，也能透過親身參與，體現永續議題的真正價值。透過與部落的交流與合作，深化企業與社區的連結，將永續理念從企業內部擴散至員工、家庭與下一代，國泰夥伴們在親手種植的樹苗掛上小樹卡，有人寫了家人姓名祈福、也有寫上要給20年後的自己，每棵小樹都是滿滿的心意。

國泰投信表示，在企業永續形象日益受到關注的時代，ESG已成為年輕世代求職者的重要指標之一。企業在徵才時，亦積極尋找理念相符的夥伴，期盼與同樣關注環境、社會與公司治理議題的人才共創未來，打造更加共融與永續的職場文化。國泰投信將持續以實際行動落實永續價值，成為企業與社會共好發展的典範。