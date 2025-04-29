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安達數位學院攜手政大 培育金融產業數位人才

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安達人壽期望接軌最新的科技知識與趨勢，提升員工的數位能力，培養具備科技創新思維的人才。圖/安達人壽提供
安達人壽期望接軌最新的科技知識與趨勢，提升員工的數位能力，培養具備科技創新思維的人才。圖/安達人壽提供

安達人壽高度重視數位發展，為了進一步推動此目標，安達數位學院盛大開幕，旨在鼓勵員工透過多元管道提升數位技能，學習使用新型實作工具，並深入了解AI趨勢。除了提供內部資源與課程外，安達數位學院還與政治大學商學院金融科技研究中心攜手合作，推出客製化主題套裝課程，共同培育金融業的人才。

安達人壽總經理張志杰表示，科技與數位發展的速度已超出以往的想像，如何有效運用這些資源並將其融入日常工作，將成為關鍵因素。安達人壽期望能夠接軌最新的科技知識與趨勢，提升員工的數位能力，培養具備科技創新思維的人才。透過實務應用數位工具，提升工作效率的同時，安達人壽也致力於推廣持續學習，營造共享文化，以貫徹數位轉型並促進創新思維的發展。

安達人壽2024年底透過集團的學習需求調查，歸納出員工對職場學習的期待，其中數位創新及數據分析等相關技能受到廣泛重視。為了提供更專業且深入的課程，安達數位學院與國立政治大學展開跨界合作，特別邀請風險管理與保險學系王儷玲特聘教授擔任榮譽院長。安達人壽期望透過產學合作，培育出更多優秀的金融保險人才。

安達數位學院將採用多元的學習方式，提供線上學習資源與實體課程。員工先透過工具檢視自身工作崗位所需能力後，再決定學習方向，甚至可以依需求申請顧問輔導團隊，共同執行跨部門專案或者流程優化。這一系列的學習流程旨在培養員工自主學習能力，並形塑公司內部的學習文化，讓每位員工都能找到適合自己的成長方程式。

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