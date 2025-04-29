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王道銀行推中小微企王道O速PAY 24小時交易免讀卡驗證

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

王道銀行（2897）今天宣布推出中小企業或微型企業客戶專屬企業網路銀行「王道O速PAY」，以輕量級的企業網銀平台，提供24小時台幣線上轉帳等功能，且省去額外安裝軟體或讀卡驗證的繁瑣程序，為客戶提升使用效率，即日起可至王道銀行企業網銀專區下載申請書進行申請，並且自5月1日起至7月31日期間，新申辦「王道O速PAY」企業網路銀行的客戶，每月完成指定交易還可累積點數及兌換超商商品卡。

考量中小微企業客戶使用企業網銀功能時，實際上往往不需要繁複的系統與功能，因此「王道O速PAY」在功能和介面的設計上更為簡潔；客戶在使用一般企業網銀時，因交易金額較大，僅能以匯款的方式交易，且每日15:30即截止服務，「王道O速PAY」則具備24小時台幣線上轉帳功能，隨時隨地都可交易，手續費也更便宜；此外，「王道O速PAY」還能免去一般企業網銀須使用讀卡機和插卡驗證的麻煩，客戶僅需輸入一次性動態密碼（OTP）即可完成交易，大幅提升操作效率。

「王道O速PAY」適合需求簡單、無大額交易、受款帳號小於100組的單一統編企業。在台幣轉帳交易限額部分，約定帳戶單筆交易限額新台幣200萬元，每日累計交易限額新台幣300萬元。在台幣匯款交易限額部分，約定帳戶單筆交易限額新台幣200萬元，每日累計交易限額新台幣300萬元，經申請更可提高至新台幣800萬元。台幣轉帳、台幣匯款約定帳戶共用，最多可設定100組。

為慶祝「王道O速PAY」上線，王道銀行推出「2025感恩速配點」系列活動，自2025年5月1日至7月31日，凡新申辦「王道O速PAY」企業網路銀行的用戶，於活動期間內每月達成指定交易或查詢筆數，即可獲得相對應的回饋點數，每月更有不同優惠點數加碼，例如5、6月期間交易10筆即可兌換10點；總回饋點數累積達15點可兌換面額新台幣300元的統一超商商品卡，達30點可兌換面額新台幣1,000元的統一超商商品卡。回饋點數每月結算一次，並於次月第二周開放點數兌換申請，用戶可透過王道銀行官網企業網銀下載點數兌換申請書進行申請；點數亦可每月累積，最終兌換期限為2025年8月31日，兌完即止。

新台幣 統一超商 網銀

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