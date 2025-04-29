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北富邦銀擬增資Line Bank 中華信評：恐降資本緩衝空間
中華信評表示，台北富邦商業銀行（twAA+/穩定/twA-1+）計畫最高增資新台幣17.6億元投資純網銀連線商業銀行（Line Bank）可能使其風險調整後資本（RAC）比下降5至7個基本點，降低未來兩年維持強健資本水準的緩衝空間。
中華信評指出，預估台北富邦銀增持Line Bank股權，將影響其資本水準穩健度，Line Bank為國內三家純網銀之一，市場關注台北富邦銀進一步擴大參與的潛在影響。
不過，中華信評表示，台北富邦銀整體表現仍符預期，2024年在手續費與交易收益帶動下，淨利達新台幣304.1億元；截至2024年底，逾放比維持在12個基本點，優於同業平均約16個基本點。
此外，該行2024年下半年銀行簿股票投資規模亦控制在中華信評預估範圍內。考量2024年現金股利配發後，中華信評預估年底RAC（風險調整後資本比率）比為10.04%，接近其「強健」資本標準門檻10%。
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