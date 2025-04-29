快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

挺綠色企業 土地銀行主辦南良國際9億元聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為力挺綠色供應鏈企業，土地銀行28日攜手南良國際公司簽訂5年期共9億元之連結ESG聯貸案授信合約，經各行庫踴躍參貸，超額認購比例高達166.67%，顯見金融同業肯定南良國際在環保永續材料的專業與務實經營理念。

南良國際為我國材料產業巨擘，以高科技、功能性、環保紡織產品，以及各類高分子材料與高彈性發泡材料聞名業界，近年亦積極投入紡織複合材料研發，如海綿發泡、特材膜類產品、生質材料替代回收技術之應用等，並取得國際市場認證與客戶認同。此外，南良國際持續強化綠色產品市場推廣，擴大市場占有率，且進一步建立綠色供應鏈夥伴形象，接軌國際減碳趨勢，未來經營展望值得期待。

本次南良國際5年期共9億元聯貸案資金用途為償還金融機構借款及充實公司業務發展所需中期營運資金，由土地銀行統籌主辦，第一銀行共同主辦，並有臺灣銀行、高雄銀行、板信銀行、華南銀行及新光銀行共同參與。

考量南良國際在永續供應鏈的重要角色與土地銀行的綠色金融定位不謀而合，土地銀行也在聯貸案授信合約特別約定連結ESG條件，藉此鼓勵南良國際共同為環境節約能源，即可適用貸款優惠利率。

因應國家政策需求，土地銀行今年以「擴大綠色金融．共創永續未來」為營運主軸，以「提升綠色授信」為首要方針，積極拓展ESG相關永續發展融資。除了鞏固不動產金融領導地位外，土地銀行近年更配合國家政策辦理專案貸款及綠色融資，推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、臺電供應商融資等業務，另運用授信條件連結ESG指標，引導各企業夥伴加入綠色金融行列，共創企業、社會及環境永續發展。

ESG 土地銀行 聯貸案

延伸閱讀

管理1,600億美元資產的諾和控股將對重大投資縮手 是這因素惹的禍

周朝崇任一銀總經理 端5策略促永續成長

網路名牌服俗俗賣 伸仁董事長白璨榮稱遭假借名義詐騙

ESG最前線／AI創新應用 落實ESH計畫

相關新聞

數存戶遭冒用 七銀行暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證

詐團又變招，銀行發現，有詐團假借代辦貸款，詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後，再大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾最...

金價屢創新高 黃金投資詐騙跟著增加

金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案也跟著增加。銀行業者說，詐騙集團勸誘民眾必須買黃金才能加入海外投資行列，民眾上鉤後再派「...

黑天鵝下的避風港 台新收益領航多重資產基金5月5日開募 力抗川普震撼

美國總統川普關稅政策不確定性高，投資人理財困難度大幅提升，台新投信指出，可透過多重資產策略布局全球股市和債市的輪動契機，...

安聯投信獲16項肯定 展現主動核心價值投資

安聯投信持續發揮主動核心價值投資精神，挺過2024年波動挑戰，並延續往年戰績，2025年仍一舉囊括第28屆金鑽獎、商周S...

兆豐銀青埔分行 遷址開幕

兆豐銀行原「北中壢分行」於昨（28）日遷址至桃園市中壢區領航南路二段358、360號1樓，並同步更名為「青埔分行」。

3月退票張數、金額雙升

央行昨（28）日公布最新票據交換及存款不足退票概況，3月存款不足退票張數比和金額比都較上月走升；存款不足退票張數比為0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。