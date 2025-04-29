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台股 ETF 逢低加碼首選這兩檔 0050、0056今年來淨申購雙破千億

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
0050、0056今年以來淨申購金額雙破千億。元大投信提供
0050、0056今年以來淨申購金額雙破千億。元大投信提供

台股受關稅議題影響修正，投資人把握長線布局機會，積極加碼元大台灣50（0050）與元大高股息（0056），推升兩者2025年以來淨申購金額雙雙突破千億元，占全體台股ETF買盤約六成，為資金低接首選標的。

根據證交所統計今年以來至4月28日，0050、0056淨申購金額分別為1,299億、1,050億，合計2,349億占全體台股ETF 59.5%，其中0056規模更逆勢創下新高。

0050為台灣首檔市值型ETF，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情。今年進行費用率優化及分割議案，未來隨規模突破5,000億在即，經理費率架構就規模逾5,000億（不含）至1兆元（含）部分，將再適用0.08%之費率；而執行分割亦將大幅降低投資門檻，有利新進投資人加入。

0056為台灣首檔高股息ETF，2007年成立以來經歷多次利空事件考驗，仍穩定推進連續配息紀錄至第15年。據元大投信官網顯示，至4月28日0056帳上包含股息收入的可分配收益4.12元、包含資本利得的資本平準金3.01元，以目前配息水準估算，具有支持配息基礎，未來進入台股除息旺季，將再挹注帳上成分股股息收入。

元大投信指出，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動資金積極從存個股轉為存ETF。證交所3月定期定額交易戶數前十大中，高達九檔是台股ETF；集保結算所統計至4月25日當周上市櫃投資人數前十大，有五檔是台股ETF，顯示投資趨勢持續轉移。

元大投信提醒，0050、0056完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。但相對，市場出現顯著修正之際，亦是著眼台灣優質企業股營運韌性，及長期相對全球股市的股息配發優勢，評估於相對低點加碼的較佳機會。

元大投信提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大投信 配息

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