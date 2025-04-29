中華信評：北富邦銀增資連線銀行 使資本緩衝空間減少

中華信評指出，台北富邦銀行計畫增持純網路銀行連線商業銀行（LINE Bank）股權之舉，可能使其維持強健的資本水準緩衝空間有所減少。

台北富邦銀（twAA+/穩定/twA-1+）宣布將增加對 LINE Bank 的股權投資，最高可能達17.6億元。LINE Bank 為台灣三家純網銀之一。中華信評預估，前述投資將使台北富邦銀的風險調整後資本（risk-adjusted capital；簡稱 RAC）比下降5至7個基本點（bps），此舉將可能使該行在未來兩年當中維持其強健的資本水準所需之緩衝空間有所減少。

台北富邦銀的表現仍與中華信評先前的預測水準相符。在手續費收入業務與交易利得表現良好的帶動下，該行2024年的淨利達304.1億元。截至2024年底，該行的逾放比穩定維持在12個基本點，略優於同一期間國內銀行業約 16 個基本點的平均水準。台北富邦銀在2024年下半年亦將銀行簿股票投資部位控制在與中華信評預測範圍相符。中華信評將該行2024年的現金股利配發金額納入考量後，預估該行2024年底的RAC比為10.04%，與中華信評定義資本水準在強健等級的10%門檻標準相近。