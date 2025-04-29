推動新創進資本市場 安永攜手櫃買、高科大辦交流小聚

為協助南部新創企業加速進入資本市場，安永聯合會計師事務所、櫃買中心及國立高雄科技大學產學營運處攜手創新生態圈夥伴，包括中華民國創新創業服務協會（TIESA）及南部最大新創社群「新創CEO班」，共同舉辦「創新企業交流小聚」。活動邀請4家南部具潛力的新創公司，分享營運模式與技術亮點，並安排與櫃買中心的一對一交流，深入了解升級後的「創櫃板Plus」制度與相關輔導資源。

櫃買中心長期致力於輔導創新創業，今年推出升級版「創櫃板Plus」制度，透過擴大推薦單位、簡化申請流程、以及積極納入具創新能量的公司，協助更多中小微企業強化體質，為未來銜接資本市場做好準備。

櫃買中心新創發展組組長何藹然指出，新創企業在規劃上市前，必須先檢視自身的財務狀況和營運基礎，確認是否符合資本市場的標準。對尚未進入IPO階段的新創來說，創櫃板提供了一個理想的試煉場，讓企業能提前學習資本市場的規則，同時也能藉此引進資金、拓展市場、建立品牌，為未來上市鋪路。

高雄科技大學創新育成中心設立的「淨零永續加速器」，專注於能源、低碳、循環經濟等領域，提供新創團隊從技術研發到資金媒合、商業模式優化、市場拓展的全方位支持。身為創櫃板推薦單位之一，高科大也積極輔導新創企業加速成長，協助鏈結資本市場資源。

中華民國創新創業服務協會（TIESA）由安永聯合會計師事務所傅文芳所長擔任首屆理事長。TIESA秘書長賴荃賢表示，協會將運用廣泛的創業資源與專業策略，為有潛力的新創企業提供量身訂做的輔導，協助他們善用創櫃板資源，順利進軍資本市場。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師洪國森指出，新創企業進入資本市場，不僅能提升品牌形象與能見度，還能建立完善的會計制度與內控機制，為永續經營打下基礎。安永擁有豐富的創櫃板輔導經驗，能協助企業掌握財務揭露與法規遵循，穩健邁向資本市場。

本次參與小聚的4家新創企業，橫跨永續環保、醫療管理、農業科技等領域，展現出台灣新創在技術創新、商業模式轉型及永續價值實踐上的強勁動能。這些團隊以靈活的市場應變能力與清晰的成長策略，正加速鏈結資源、拓展版圖，為未來產業注入更多新活力。