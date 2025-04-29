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台灣人壽將招募1,600名新血 導入「180天熟成計畫」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣人壽今年預計招募1,600名新進業務員，並導入「180天熟成計畫」，提供行銷、售服與數位工具等完整培訓，期望培養出具備競爭力與長遠發展潛力的專業人員。台灣人壽近日也舉行年度表揚大會，超過三百位保險顧問齊聚，肯定過去一年在業務推展上的成果。台灣人壽董事長許舒博在會中指出，業務團隊持續創造佳績，對公司資產規模的壯大有顯著貢獻，並強調「態度決定未來」，期勉全體朝向更具規模的業務目標前進。

本次表揚活動以「Team Taiwanlife」為主軸，象徵團隊合作精神及對卓越表現的追求。總經理莊中慶表示，保險業務人員是公司最堅實的基礎，希望這份職業能在團隊間代代相傳，持續傳遞專業與服務價值。今年表揚對象包括獲得三項個人獎的資深經理楊秀梅，其以超過三千名客戶累積信任，奪得「業績王」、「保費王」及「業績創紀錄獎」等殊榮；陳雅瑜則獲得「業績創紀錄獎」，肯定其深度經營客戶關係所帶來的成果。此外，「最佳通訊處」獎由中興與樂高通訊處獲得，分別由何天來與高菱蓮領軍，展現團隊合作成效。

「新人王」信昌通訊處業務主任高薇雅，是名符其實的「保二代」、「台壽寶寶」，自嘲胎教是保單說明書，在母親的保險沉浸式教育長大，期許能成為所有保戶的光，她的信念就是勇敢出擊不怕失敗，才有機會成功。勇奪「增員王」的樂高通訊處業務襄理張嘉峰，團隊都是2000年後青世代，深信團隊力量大、一群人才能走更遠，靠「增員」持續熱情，強調不用「很厲害才開始，要先開始才會很厲害」，希望有更多年輕人邁向無限可能的未來。

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