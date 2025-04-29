大型金控股動了 中信金、富邦金、凱基金股價急拉

台股29日開盤震盪，但十點過後出現買盤力道，指數急拉，一度衝上20,200.75點，上漲約150點，其中金融股功不可沒，富邦金（2881）、中信金（2891）、凱基金（2883）等大型金融股都在約十點後出現買盤拉抬，紛紛大漲逾2%，中信金盤中更站回39元，向上挑戰季線關卡。

台股繼站上月線後，以今日盤中漲點來看，已連三紅，台積電（2330）盤中也一度收復900元大關，聯發科（2454）、鴻海（2317）維持小漲。不過科技權值股中除了智邦（2345）盤中大漲逾5%外，大多表現平平，廣達（2382）、台達電（2308）則小跌。

而金融股除了京城銀（2809）外，全部上漲，中信金、富邦金、凱基金、台產（2832）、台中銀（2812）、華南金（2880）盤中皆上漲超過2%，永豐金（2890）、國泰金（2882）、新產（2850）漲幅逾1%。

4月川普關稅戰衝擊全球市場與台股，金融族群股價隨大盤下挫，使得不少金控現金股息殖利率上升，半數超過4%，相當於1年期定存利率的二、三倍以上。

已公布股利政策的金控，中信金擬發放每股現金股利2.3元，2024年每股稅後純益（EPS）為3.64元，盈餘分配率約為63%。台新金（2887）配發0.9元現金股利；凱基金配發0.95元股利，包含現金0.85元與股票0.1元；元大金（2885）配發股利總額達1.85元，包括現金1.55元與股票股利0.3元；永豐金配發股利1.25元，包含現金0.91元、股票0.34元。

近期股債市場震盪，具有壽險的大型金控股短期資產評價承壓，不過法人認為長線回升趨勢不變，新資金投報率維持高檔，有助經常性收益穩定。