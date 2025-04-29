快訊

NBA／勇士火箭季後賽G4衝突不斷！格林踢頭、扯衣沒被驅逐

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

彰銀120周年數位轉型代表作爆紅 ChaiBo APP下載破16萬戶

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

彰化銀行（2801）邁入創行120周年，數位金融服務重磅升級。全新行動銀行「ChaiBo」APP已正式上線，目前下載數已突破16萬，展現用戶對全新介面、操作體驗與功能整合的高度肯定。

彰銀表示，這不僅是一款升級版APP，更是彰銀歷經百年淬鍊、在科技浪潮下誕生的數位結晶，標榜彰銀邁入年輕化、智慧化的新世代。

彰銀表示，「ChaiBo」這個名字背後暗藏巧思，結合「彰化銀行（Ch）」、「AI科技（ai）」與「新生（Bo，取自Born）」，代表彰銀在數位時代下的自我突破與重啟。ChaiBo APP希望成為每位用戶的生活夥伴，讓金融變得不再遙遠，而是能輕鬆掌握、隨手完成的日常工具。

ChaiBo APP從介面到功能全面翻新，包含帳戶查詢、轉帳繳費、台灣Pay掃碼支付、投資理財與外幣兌換一站到位，還能自訂快捷選單，讓每一位用戶都能打造專屬的操作習慣。除了金融服務，ChaiBo APP也積極規劃導入生活服務場景，未來不只管理資產，還能串聯更多日常需求。

彰銀表示，為了讓更多人體驗這款全新APP，彰銀同步推出兩波回饋活動，首先是「ChaiBo雙重好禮抽」，於指定時間完成下載並登入，就有機會抽中iPad Air、PS5或超商、咖啡電子禮券等好禮，讓下載ChaiBo APP也成為一件有驚喜的事。

第二波「百萬榮耀 見證有您」活動則鎖定e財寶數位帳戶用戶，只要完成活動登錄並綁定台灣Pay交易成功，每月前1,000名就能獲得7-ELEVEN大杯拿鐵一杯，活動總計回饋3,000杯，咖啡控千萬別錯過。

彰銀表示，打造ChaiBo APP的初心就是希望金融變得簡單、好用又有感，回應年輕世代對數位生活的期待。未來，ChaiBo APP將持續進化，不只功能更加多元，讓「打開ChaiBo」變成每天都會做的一件事。

APP 彰化銀行 彰銀

延伸閱讀

邁達特財報／首季合併營收47.2億元 EPS 0.3元

「2025春遊三鶯」5月登場 花藝、茶席、咖啡香繚繞陶博館

他將1飲料加入冰咖啡「上班族的續命水」 眾人躍躍欲試：感覺很提神

新北汐止水返腳講堂開課秒殺 首堂課體驗手沖咖啡

相關新聞

數存戶遭冒用 七銀行暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證

詐團又變招，銀行發現，有詐團假借代辦貸款，詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後，再大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾最...

金價屢創新高 黃金投資詐騙跟著增加

金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案也跟著增加。銀行業者說，詐騙集團勸誘民眾必須買黃金才能加入海外投資行列，民眾上鉤後再派「...

黑天鵝下的避風港 台新收益領航多重資產基金5月5日開募 力抗川普震撼

美國總統川普關稅政策不確定性高，投資人理財困難度大幅提升，台新投信指出，可透過多重資產策略布局全球股市和債市的輪動契機，...

安聯投信獲16項肯定 展現主動核心價值投資

安聯投信持續發揮主動核心價值投資精神，挺過2024年波動挑戰，並延續往年戰績，2025年仍一舉囊括第28屆金鑽獎、商周S...

兆豐銀青埔分行 遷址開幕

兆豐銀行原「北中壢分行」於昨（28）日遷址至桃園市中壢區領航南路二段358、360號1樓，並同步更名為「青埔分行」。

3月退票張數、金額雙升

央行昨（28）日公布最新票據交換及存款不足退票概況，3月存款不足退票張數比和金額比都較上月走升；存款不足退票張數比為0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。