彰銀120周年數位轉型代表作爆紅 ChaiBo APP下載破16萬戶

彰化銀行（2801）邁入創行120周年，數位金融服務重磅升級。全新行動銀行「ChaiBo」APP已正式上線，目前下載數已突破16萬，展現用戶對全新介面、操作體驗與功能整合的高度肯定。

彰銀表示，這不僅是一款升級版APP，更是彰銀歷經百年淬鍊、在科技浪潮下誕生的數位結晶，標榜彰銀邁入年輕化、智慧化的新世代。

彰銀表示，「ChaiBo」這個名字背後暗藏巧思，結合「彰化銀行（Ch）」、「AI科技（ai）」與「新生（Bo，取自Born）」，代表彰銀在數位時代下的自我突破與重啟。ChaiBo APP希望成為每位用戶的生活夥伴，讓金融變得不再遙遠，而是能輕鬆掌握、隨手完成的日常工具。

ChaiBo APP從介面到功能全面翻新，包含帳戶查詢、轉帳繳費、台灣Pay掃碼支付、投資理財與外幣兌換一站到位，還能自訂快捷選單，讓每一位用戶都能打造專屬的操作習慣。除了金融服務，ChaiBo APP也積極規劃導入生活服務場景，未來不只管理資產，還能串聯更多日常需求。

彰銀表示，為了讓更多人體驗這款全新APP，彰銀同步推出兩波回饋活動，首先是「ChaiBo雙重好禮抽」，於指定時間完成下載並登入，就有機會抽中iPad Air、PS5或超商、咖啡電子禮券等好禮，讓下載ChaiBo APP也成為一件有驚喜的事。

第二波「百萬榮耀 見證有您」活動則鎖定e財寶數位帳戶用戶，只要完成活動登錄並綁定台灣Pay交易成功，每月前1,000名就能獲得7-ELEVEN大杯拿鐵一杯，活動總計回饋3,000杯，咖啡控千萬別錯過。

彰銀表示，打造ChaiBo APP的初心就是希望金融變得簡單、好用又有感，回應年輕世代對數位生活的期待。未來，ChaiBo APP將持續進化，不只功能更加多元，讓「打開ChaiBo」變成每天都會做的一件事。