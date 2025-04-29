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報稅季到！新光銀信用卡繳稅、OU 數位帳戶繳稅優惠出爐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

一年一度繳稅季到來，新光金控子公司新光銀行於繳稅季期間，針對信用卡繳稅、OU數位帳戶繳稅以及繳稅信貸推出「稅稅平安」專案，提供多樣化的繳稅優惠方案，滿足客戶繳稅各項需求。

新光銀行表示，持該行信用卡繳納綜所稅、房屋稅皆享有免手續費、不限金額分期３期或６期零利率優惠；刷新光指定卡繳納綜所稅可再享滿額回饋：一、鼎鑽財富無限卡或無限卡，單筆滿1仟萬以上回饋5萬元電子禮券、單筆滿5佰萬以上回饋2萬元電子禮券、單筆滿1佰萬以上回饋2千元電子禮券、單筆滿50萬以上回饋1千元電子禮券。二、新光VISA卡單筆滿2萬元以上、回饋2佰元電子禮券，限量5,000名，需登錄。

屬繳稅金額較高的卡友，請提早檢視信用卡額度，若稅款金額超過信用卡可用額度，可於繳稅前至官網申請信用卡額度調整；特別提醒臨調額度無法享有分期優惠，若有大額繳稅分期需求，建議持卡人確認應繳稅額、備好相關財力文件，即可進行永久額度申請。

在數位繳稅方面，新光銀行推出「好友繳稅回饋任務」，只要於繳稅期間，平均往來總資產高於基準日(2025年3月31日)三萬元以上，將OU數位帳戶連結iPASS MONEY，並使用iPASS MONEY APP繳納綜所稅、房屋稅、牌照稅，最高享500（200元iPASS MONEY儲值金與300元iPASS MONEY優惠券）回饋，且綁定新光銀行LINE官方帳號個人化服務，並以新光帳戶代扣繳水電瓦斯、電信費等帳單，還可再抽55點LINE POINTS，數量有限額滿即止。

此外，有資金週轉需求的民眾，新光「稅稅平安」專案針對年收入100萬元以上的優質客戶提供信用貸款與有巢氏二順位貸款，手續費最高減降2,000元優惠。信用貸款提供二段式利率方案，前3期優惠利率最低0.68%起；有巢氏二順位貸款提供一段式利率方案，優惠利率最低3.34%起，最高可貸額度 600 萬元，優惠專案自即日起至2025年6月30日止，民眾可使用手機線上申辦，快速取得資金。

信用卡 禮券 綜所稅

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