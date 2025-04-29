第一金投信志工連四年維護榮星螢火蟲生態圈

第一金融集團旗下第一金投信除積極投入資產管理與創新，每年也舉辦主題公益活動，包括：社區參與、環境保護、弱勢關懷與社會公益等。2025年3、4月世界森林日與世界地球日，第一金投信號召同仁，連續第四年參與都市螢火蟲復育，在賞螢季開始前，協力修整榮星花園生態池森林區、步道區，賞螢季開始後，也參與夜間螢火蟲探索，為友善生態、社區營造與生物多樣性共盡心力。

自2022年以來第一金投信已連續四年，號召同仁前進總公司好鄰居榮星花園擔任綠色志工，榮星花園生態池是台北市區少數的都市濕地公園，平日僅開放特定環境志工進行整育，每年夏天賞螢季則開放市民觀賞復育後閃閃發光的螢火蟲；第一金投信志工透過這場活動，不僅參與推動生態池復育，也一探生態池神祕樣貌，每年第一金投信志工隊活動都在第一金投信董事長尤昭文、總經理廖文偉的帶領下舉行，共同為生態池的維護投入實際行動。

這幾年來第一金投信環境志工在榮星花園生態池投入的行動包括：生態池整地、築田埂，清除生態池外來種動、植物，種植適合生態池的台灣原生種植物，如：山蘇、蕨類、山月桃等，一方面綠化環境，也有利營造友善昆蟲、鳥類棲息地，在夏季螢火蟲季到來前，還給台北市區可貴的螢火蟲棲地美麗樣貌；今年由志工協力，協助榮星花園志工隊搬移陽明山沃土，以補強公園森林區逐漸流失的土壤，進行生態園地再造。

第一金投信指出，公益活動除了是回饋社會的實際行動，透過同仁的參與，也是凝聚員工關係的媒介，每場活動藉由員工間緊密聯手，搬運磚塊、砂土、植樹栽種等，需要同仁們合作、揮汗，展現向心力，每次活動均獲得員工熱情參與。