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黑天鵝下的避風港 台新收益領航多重資產基金5月5日開募 力抗川普震撼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
另類資產具獨特投資效益。(資料來源：瑞士百達資產管理，台新投信整理)
另類資產具獨特投資效益。(資料來源：瑞士百達資產管理，台新投信整理)

美國總統川普關稅政策不確定性高，投資人理財困難度大幅提升，台新投信指出，可透過多重資產策略布局全球股市和債市的輪動契機，並降低波動度，其中，黑天鵝事件爆發、地緣政治頻傳或面對通膨壓力時，另類資產長期表現與股債走勢相關性低，可有效分散投資組合風險，往往是投資避風港，從近期如黃金價格逆勢創下歷史新高可看出。台新投信特別推出台新收益領航多重資產基金，一次囊括股、債、全方位另類資產(REITs+黃金ETF等)，同時掌握成長股與翻轉股契機，力抗川普震撼，預計5月5日開募。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭表示，川普2017年~2020年擔任美國總統期間，啟動中美貿易戰後股市波動持續上升，2025年川普就任，上任後的關稅政策搖擺不定，拖累金融市場波動加劇，分散風險意識更形重要。川普1.0各類資產輪動表現，但川普2.0美股科技股一枝獨秀情況不再，而是類股或國家輪動，所以投資機會可能會更為全面性，中、日、台等地的亞洲股市也將有表現機會，因此採多重資產基金布局策略可掌握不同資產輪動行情，同時分散市場風險。

謝夢蘭指出，在不確定性提升下，投資首重跟著川普MAGA(讓美國再次偉大)走，美國優先、防禦波動、多元分散。建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投組，有助於在「波動」與「輪動」市場投資致勝。另類資產如黃金ETF、REITs、租賃公司、基礎建設公司等價值不在於追逐最高的報酬，而在於其獨特的投資效益，例如具有穩定現金流、對抗通膨、股債低相關性、長期合約、抵抗經濟周期循環等特性，靈活運用可為多重資產組合加分。

川普 美國

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