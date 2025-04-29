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可成委託書戰鼓隆隆 外資再發聲明稿提主張

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

可成（2474）今年股東會將進行董事全面改選，外資瓦山塔主基金與寶塔街29日登報公開徵求小股東支持，吸引小股東注意，今日再度發布聲明稿，以下為聲明稿全文：

外資瓦山塔主基金與寶塔街今年提名1席董事、3席獨立董事，包括一般董事王亞倫，以及獨立董事黃科傑、許兆慶及林祺卫（衛）。今天並提出海納百川是美德、依法依規是基本及國際專業是正規三大訴求。

外資表示，國際上著名的股東行動主義之一，是2013年蘋果股東多次向蘋果公司經營層，強烈要求蘋果公司有效運用手上龐大閒置現金，足見股東行動主義是世界潮流。而從2023年開始對可成行使股東行動主義，期間對於資本配置多次溝通未果，缺乏正向答案，才被迫行使股東權利。但每當我們行使股東權利進行提案或是提名，便有人開始誣指為中資影子，可成甚至還提告毀謗，如此打壓股東，能夠讓可成科技變得更好？

另外，可成長期以來現金與定存水位超過一千億元，然而，相較與其他同樣超過千億元的企業，可成有濃厚家族色彩，加上被金管會開罰及內線交易等案，國際MSCI ESG Rating自2022年對可成科技降評到BB，報告中直指可成為同產業後30％的級距，外資強調公司應該依法依規。

瓦山塔主基金與寶塔街再次表示，這次提出的4名董事候選人，是可成轉型要涵蓋的產業，均為跨國際領域，呼籲小股東把手上珍貴的一票，投給外資提名的4席董事。

可成 外資 股東會

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