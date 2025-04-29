合庫延攬富邦證投行大將 將出任合庫創投總座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）派任子公司合庫創投一席董事由吳春敏擔任，吳春敏原為富邦證創業投資公司總經理、富邦證資深副總經理，據透露，吳春敏獲合庫延攬，將於5月中旬正式出任何庫創投總經理。

吳春敏原在富邦證擔任資深副總並督導投資銀行業務，另又兼任富邦證創投總經理，在富邦證任職20餘年，於承銷、投行方面資歷深厚。而在獲合庫延攬之後，目前已正式請辭富邦證相關職務，並將於5月中旬正式出任何庫創投總經理。未來也能與合庫證券密切配合，發揮更大綜效。

合庫創投現任總經理由董事長王育群兼任，他是過去合庫金負責執行百億創投計畫的靈魂人物，在大陸金融圈十年，曾任法國羅斯柴爾德家族投資基金的中國區首席代表，以及上海商業投資管理顧問公司副總經理，是前財長蘇建榮當年延攬加入公股金融事業的外資圈專才。今年1月升任董事長但仍兼總經理一職。

創投 合庫金 富邦

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