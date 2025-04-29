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金價屢創新高 黃金投資詐騙跟著增加

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案跟著增加。（路透）
金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案跟著增加。（路透）

金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案也跟著增加。銀行業者說，詐騙集團勸誘民眾必須買黃金才能加入海外投資行列，民眾上鉤後再派「黃金車手」前去民眾住處拿走黃金，銀行行員臨櫃受理民眾下單購買實體黃金時，辨識是否為詐團教唆已成為重點工作之一。

國際金價上周首度站上每盎司三千五百美元的新天價，金融圈指出，刑事局已高度關注近來暴增的黃金詐騙手法，詐團會先在臉書或ＬＩＮＥ群組以銀樓的黃金報價單等資料，取得民眾認同其「黃金專業」，接著會派車手把民眾買到的黃金拿走，再告知受害民眾會以黃金換算為比特幣等數位貨幣的方式從事國際投資。

對銀行而言，以往客戶臨櫃提款時，行員們需要關懷提問，但近來連民眾購買黃金也需關懷提問，其中台灣銀行是國內最大黃金批發銀行，更已成為最大的「苦主」。台銀指出，當行員們遇到客戶要提款買實體黃金，都會再三透過各種方式提問，辨識是否為詐團唆使，還是真有買黃金的需求，不過，行員也經常因為問太多挨罵，還有民眾指責，「時間晚了我沒賺到，你要負責」。

台銀主管說，現在對於臨櫃聲稱要投資黃金的民眾，最擔心遇到兩種情況，第一是被詐騙集團誘騙來買黃金，另外則是抵押房子向銀行貸款買黃金。至於行員要如何確認民眾不是被騙，台銀主管表示，會釐清民眾的確對黃金市場有一定程度的了解，或是聽從詐團的話術來買黃金。

台銀 詐騙集團

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