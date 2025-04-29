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數存新開戶 成長動能趨緩

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，今年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,558.5萬戶，季增4.6%是史上同期新低，年增21%也續破底，高成長動能已不復見，銀行圈指出兩大關鍵，市場飽和及數存警示戶跳增兩力道疊加，壓抑成長動能。

一家民營銀行主管坦言，數存戶成長動能欲振乏力，有兩大關鍵，一、數存戶市場趨飽和，各銀行縮減高利攬客的力道，二、數存警示戶一路跳增，挑起銀行防詐敏感神經。尤其金管會3月起祭出嚴控「警示戶增加」的政策管控措施，讓各銀行如臨大敵，更強化數存戶管理。

為防堵詐團漏洞，多數公股行庫全面暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，但也有民營銀行認為，全面喊卡，會不會「錯殺」？反造成民怨？事實上，法令沒有明確規定各銀行帳戶管控措施，以「約定轉帳組數」來看，各銀行都陸續訂出約定轉帳組數上限，但各家組數限制就差很大。

公股行庫 自然人憑證 金管會

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