3月退票張數、金額雙升

央行昨（28）日公布最新票據交換及存款不足退票概況，3月存款不足退票張數比和金額比都較上月走升；存款不足退票張數比為0.08%，為去年11月以來新高；存款不足退票金額比為0.3%，為去年5月以來新高。

3月存款不足退票金額達1億元以上大戶，個人有二戶，公司戶亦有二戶，合計四戶的退票金額為4.4億元，戶數和金額亦較上月增加。市場關注4月台股跳水，金融情勢略為緊俏，大戶退票是否再惡化，央行表示，目前看來表現平穩。

央行說明，3月較2月增加一個營業日及多了一個月底峰日，造成票據交換張數及金額均增加。央行指出，開票人的習慣，若遇到月底日放假，就會將開票延後到假期結束後的第一個交易日，以3月而言，2月逢「228」放假，所以開票延至3月3日，再加上3月31日為周一，也是開票高峰日。

因此，3月有兩個高峰日，致使票據交換張數及金額均增加。 3月票據交換張數為550萬3,699張，較2月增加24.7％，票據交換金額為1兆1,853億元，較2月增加16.2％。至於3月退票大戶，是否有營建業者，央行表示，並未揭露該資訊。3月的二戶公司退票大戶合計退票金額為2.4億元。

3月單就存款不足退票張數的絕對金額是去年5月以來新高；存款不足退票絕對金額是去年2月以來新高；個人和公司戶的大戶退票戶數和金額也比2月增加。3月存款不足退票張數達4,269張，月增39.2%，年增43.6%；至於存款不足退票金額則為36億元，月增53.9%，年增13.4%。

3月存款不足毛退票張數共計4,269張，占票據交換張數之比率為0.08％，較2月略增0.01個百分點；存款不足毛退票金額36億元，占票據交換金額之比率為0.3％ ，較2月增加0.07個百分點，主要因3月大戶退票增加所致。

3月公司戶退票張數占全體退票張數的比重較2月增加3.64個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額的比重較2月增加4.38個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。