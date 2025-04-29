聽新聞
0:00 / 0:00

3月退票張數、金額雙升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

央行昨（28）日公布最新票據交換及存款不足退票概況，3月存款不足退票張數比和金額比都較上月走升；存款不足退票張數比為0.08%，為去年11月以來新高；存款不足退票金額比為0.3%，為去年5月以來新高。

3月存款不足退票金額達1億元以上大戶，個人有二戶，公司戶亦有二戶，合計四戶的退票金額為4.4億元，戶數和金額亦較上月增加。市場關注4月台股跳水，金融情勢略為緊俏，大戶退票是否再惡化，央行表示，目前看來表現平穩。

央行說明，3月較2月增加一個營業日及多了一個月底峰日，造成票據交換張數及金額均增加。央行指出，開票人的習慣，若遇到月底日放假，就會將開票延後到假期結束後的第一個交易日，以3月而言，2月逢「228」放假，所以開票延至3月3日，再加上3月31日為周一，也是開票高峰日。

因此，3月有兩個高峰日，致使票據交換張數及金額均增加。 3月票據交換張數為550萬3,699張，較2月增加24.7％，票據交換金額為1兆1,853億元，較2月增加16.2％。至於3月退票大戶，是否有營建業者，央行表示，並未揭露該資訊。3月的二戶公司退票大戶合計退票金額為2.4億元。

3月單就存款不足退票張數的絕對金額是去年5月以來新高；存款不足退票絕對金額是去年2月以來新高；個人和公司戶的大戶退票戶數和金額也比2月增加。3月存款不足退票張數達4,269張，月增39.2%，年增43.6%；至於存款不足退票金額則為36億元，月增53.9%，年增13.4%。

3月存款不足毛退票張數共計4,269張，占票據交換張數之比率為0.08％，較2月略增0.01個百分點；存款不足毛退票金額36億元，占票據交換金額之比率為0.3％ ，較2月增加0.07個百分點，主要因3月大戶退票增加所致。

3月公司戶退票張數占全體退票張數的比重較2月增加3.64個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額的比重較2月增加4.38個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

台股 央行

延伸閱讀

3月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：密切關注後續變化

金融三業買台股縮手四成 業界：本月獲利、淨值承壓

金融三業3月大力加碼股債4千億 一進場就碰「川普海嘯」慘住套房

台股散戶風向球 3月證券劃撥存款餘額創下17個月新低

相關新聞

數存戶遭冒用 七銀行暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證

詐團又變招，銀行發現，有詐團假借代辦貸款，詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後，再大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾最...

金價屢創新高 黃金投資詐騙跟著增加

金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案也跟著增加。銀行業者說，詐騙集團勸誘民眾必須買黃金才能加入海外投資行列，民眾上鉤後再派「...

兆豐銀青埔分行 遷址開幕

兆豐銀行原「北中壢分行」於昨（28）日遷址至桃園市中壢區領航南路二段358、360號1樓，並同步更名為「青埔分行」。

3月退票張數、金額雙升

央行昨（28）日公布最新票據交換及存款不足退票概況，3月存款不足退票張數比和金額比都較上月走升；存款不足退票張數比為0....

數存新開戶 成長動能趨緩

金管會統計，今年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,558.5萬戶，季增4.6%是史上同期新低，年增21%也續破底，高...

新台幣匯價 升破32.5元

川普對等關稅出現轉圜空間，市場對美國聯準會（Fed）6月可能「試水溫」降息反應正面，全球金融市場恐慌情緒明顯趨緩，資金回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。