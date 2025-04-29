一銀「金曲饗宴」 嗨翻港都

第一銀行文教基金會長期支持本土音樂藝術文化，今年首場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會25日於高雄義大皇家劇院登場，除邀請第一金融集團貴賓客戶參與，也將音樂會結合社會公益，安排陽光基金會及勵馨基金會的朋友共襄盛舉。

主辦單位邀請金曲歌后曾心梅、金曲歌王許富凱帶來一連串精采歌曲，透過動人交響樂與美妙歌聲，讓全場近1,800名觀眾度過難忘的夜晚。

本次音樂會由「長榮交響樂團」帶來歌劇《卡門前奏曲》揭開序幕，陸續演奏《恰似你的溫柔》、《快樂的出航》、《我的心裡只有你沒有他》等一系列經典之作，更首度與歐開合唱團跨界合作，聯袂帶來《姊妹》、《忘了我是誰》等膾炙人口的歌曲，透過純淨人聲的輪唱變化，重新演繹經典樂章。

接著由曾心梅、許富凱輪番登場，分別演唱《天公疼憨人》、《思念你的心肝你敢知》、《家後》以及《伊的身邊已經有別人》等耳熟能詳的曲目，其細膩並富含情感的詮釋，讓現場聽眾享受其中，令人驚喜的是，兩位歌手更難得同台合唱《夢中的情話》，默契十足的演唱實力，贏得全場熱烈掌聲。

第一銀行文教基金會長期致力於社會公益，力挺本土藝術文創發展，自2004年起，累計共舉辦51場大型音樂會，吸引逾13萬人次欣賞；第一銀行文教基金會亦長期攜手台大醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，提供生命鬥士表演舞台，並認養學校、捐助弱勢學童安心就學，同時深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，更積極改善「無醫鄉」問題，讓當地居民能獲得較完善的醫療資源。

展望未來，第一銀行及第一銀行文教基金會將秉持著取之於社會，用之於社會的精神，發揮企業影響力，持續關懷弱勢族群，為台灣帶來更多溫暖及正能量。